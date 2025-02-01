flag
Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

Монеты Великобритании 1873 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
Соверен 1873 WW Герб
Средняя цена 760 $
Продажи
0 165
Аверс
Реверс
Соверен 1873 WW Св. Георгий
Средняя цена 590 $
Продажи
0 45
Аверс
Реверс
1/2 соверена 1873
Средняя цена 540 $
Продажи
1 60

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
Флорин (2 шиллинга) 1873 WW Готическая
Средняя цена 290 $
Продажи
1 106
Аверс
Реверс
1 шиллинг 1873
Средняя цена 230 $
Продажи
0 74
Аверс
Реверс
6 пенсов 1873
Средняя цена 85 $
Продажи
0 44
Аверс
Реверс
4 пенса (1 Грот) 1873
Средняя цена 10 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
3 пенса 1873
Средняя цена 50 $
Продажи
0 8
Аверс
Реверс
2 пенса 1873
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
Пенни 1873
Средняя цена 30 $
Продажи
0 1

Медные монеты

Аверс
Реверс
Пенни 1873
Средняя цена 250 $
Продажи
0 55
Аверс
Реверс
1/2 пенни 1873
Средняя цена 140 $
Продажи
0 16
Аверс
Реверс
Фартинг 1873
Средняя цена 55 $
Продажи
0 55
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Artemide Aste s.r.l.
Аукцион 1 февр. 2025
Top lot
Top lot
Auktionen Frühwald
Аукцион 13 февр. 2025
Top lot
Top lot
Rzeszowski Dom Aukcyjny
Аукцион 25 янв. 2025
Категория
Год
Поиск

Открыто по подписке

Открыть