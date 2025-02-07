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Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

Пенни 1873 года "Тип 1838-1887" (Великобритания, Виктория)

Аверс монеты - Пенни 1873 года "Тип 1838-1887" - цена серебряной монеты - Великобритания, Виктория Реверс монеты - Пенни 1873 года "Тип 1838-1887" - цена серебряной монеты - Великобритания, Виктория

Фотография: Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc.

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 0,47 гр
  • Чистого серебра (0,014 oz) 0,4347 гр
  • Диаметр 11 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж BU 7,932

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Виктория
  • Номинал Пенни
  • Год 1873
  • Правитель Виктория (Королева Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты Пенни 1873 года. Это серебряная монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 1562 проданному на аукционе Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. за 30 USD. Торги состоялись 1 июня 2020.

Сохранность
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Великобритания Пенни 1873 на аукционе Goldberg - June 3, 2020
Великобритания Пенни 1873 на аукционе Goldberg - June 3, 2020
Продавец Goldberg
Дата 3 июня 2020
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи Пенни 1873 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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