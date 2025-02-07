Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936
Пенни 1873 года "Тип 1838-1887" (Великобритания, Виктория)
Фотография: Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc.
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 0,47 гр
- Чистого серебра (0,014 oz) 0,4347 гр
- Диаметр 11 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж BU 7,932
Описание
- Страна Великобритания
- Период Виктория
- Номинал Пенни
- Год 1873
- Правитель Виктория (Королева Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты Пенни 1873 года. Это серебряная монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 1562 проданному на аукционе Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. за 30 USD. Торги состоялись 1 июня 2020.
Сохранность
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Где продать?
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