Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936
1/2 пенни 1873 года (Великобритания, Виктория)
Фотография: Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc.
Техническая информация
- Металл Бронза
- Вес 5,7 гр
- Диаметр 25,4 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 3,405,000
Описание
- Страна Великобритания
- Период Виктория
- Номинал 1/2 пенни
- Год 1873
- Правитель Виктория (Королева Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (16)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 пенни 1873 года. Это бронзовая монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 707 проданному на аукционе Spink UK за 340 GBP. Торги состоялись 23 марта 2011.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 23 октября 2023
Сохранность MS65 RD NGC
Цена
312 $
Цена в валюте аукциона 312 USD
Продавец Goldberg
Дата 5 июня 2019
Сохранность MS63 RD NGC
Цена
144 $
Цена в валюте аукциона 144 USD
Продавец Heritage
Дата 26 августа 2018
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Goldberg
Дата 13 июня 2018
Сохранность MS64 BN PCGS
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Numisor
Дата 5 апреля 2018
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Stack's
Дата 16 января 2018
Сохранность MS63 BN PCGS
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Goldberg
Дата 15 февраля 2017
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Heritage
Дата 14 апреля 2015
Сохранность MS63 BN PCGS
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Heritage
Дата 23 апреля 2013
Сохранность MS63 BN PCGS
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 2 февраля 2013
Сохранность XF
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 28 сентября 2011
Сохранность XF
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Heritage
Дата 2 июня 2008
Сохранность MS63 RB ANACS
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Где продать?
Для продажи 1/2 пенни 1873 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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