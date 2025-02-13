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Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

1/2 пенни 1873 года (Великобритания, Виктория)

Аверс монеты - 1/2 пенни 1873 года - цена монеты - Великобритания, Виктория Реверс монеты - 1/2 пенни 1873 года - цена монеты - Великобритания, Виктория

Фотография: Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc.

Техническая информация

  • Металл Бронза
  • Вес 5,7 гр
  • Диаметр 25,4 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 3,405,000

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Виктория
  • Номинал 1/2 пенни
  • Год 1873
  • Правитель Виктория (Королева Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (16)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 пенни 1873 года. Это бронзовая монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 707 проданному на аукционе Spink UK за 340 GBP. Торги состоялись 23 марта 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 1/2 пенни 1873 на аукционе Heritage - October 23, 2023
Продавец Heritage
Дата 23 октября 2023
Сохранность MS65 RD NGC
Цена
312 $
Цена в валюте аукциона 312 USD
Великобритания 1/2 пенни 1873 на аукционе Goldberg - June 5, 2019
Великобритания 1/2 пенни 1873 на аукционе Goldberg - June 5, 2019
Продавец Goldberg
Дата 5 июня 2019
Сохранность MS63 RD NGC
Цена
144 $
Цена в валюте аукциона 144 USD
Великобритания 1/2 пенни 1873 на аукционе Heritage - August 26, 2018
Великобритания 1/2 пенни 1873 на аукционе Heritage - August 26, 2018
Продавец Heritage
Дата 26 августа 2018
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
******
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Великобритания 1/2 пенни 1873 на аукционе Goldberg - June 13, 2018
Великобритания 1/2 пенни 1873 на аукционе Goldberg - June 13, 2018
Продавец Goldberg
Дата 13 июня 2018
Сохранность MS64 BN PCGS
Цена
******
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Великобритания 1/2 пенни 1873 на аукционе Numisor - April 5, 2018
Продавец Numisor
Дата 5 апреля 2018
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
******
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Великобритания 1/2 пенни 1873 на аукционе Stack's - January 16, 2018
Великобритания 1/2 пенни 1873 на аукционе Stack's - January 16, 2018
Продавец Stack's
Дата 16 января 2018
Сохранность MS63 BN PCGS
Цена
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Великобритания 1/2 пенни 1873 на аукционе Goldberg - February 15, 2017
Великобритания 1/2 пенни 1873 на аукционе Goldberg - February 15, 2017
Продавец Goldberg
Дата 15 февраля 2017
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Великобритания 1/2 пенни 1873 на аукционе Heritage - March 27, 2016
Великобритания 1/2 пенни 1873 на аукционе Heritage - March 27, 2016
Продавец Heritage
Дата 27 марта 2016
Сохранность XF
Цена
******
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Великобритания 1/2 пенни 1873 на аукционе Heritage - April 14, 2015
Великобритания 1/2 пенни 1873 на аукционе Heritage - April 14, 2015
Продавец Heritage
Дата 14 апреля 2015
Сохранность MS63 BN PCGS
Цена
******
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Великобритания 1/2 пенни 1873 на аукционе Heritage - April 23, 2013
Великобритания 1/2 пенни 1873 на аукционе Heritage - April 23, 2013
Продавец Heritage
Дата 23 апреля 2013
Сохранность MS63 BN PCGS
Цена
******
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Великобритания 1/2 пенни 1873 на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - February 2, 2013
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 2 февраля 2013
Сохранность XF
Цена
******
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Великобритания 1/2 пенни 1873 на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - September 27, 2012
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 27 сентября 2012
Сохранность XF
Цена
Великобритания 1/2 пенни 1873 на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - September 28, 2011
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 28 сентября 2011
Сохранность XF
Цена
******
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Великобритания 1/2 пенни 1873 на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - May 5, 2009
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 5 мая 2009
Сохранность UNC
Цена
Великобритания 1/2 пенни 1873 на аукционе Heritage - June 2, 2008
Великобритания 1/2 пенни 1873 на аукционе Heritage - June 2, 2008
Продавец Heritage
Дата 2 июня 2008
Сохранность MS63 RB ANACS
Цена
******
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Великобритания 1/2 пенни 1873 на аукционе Goldberg - June 1, 2005
Великобритания 1/2 пенни 1873 на аукционе Goldberg - June 1, 2005
Продавец Goldberg
Дата 1 июня 2005
Сохранность MS63 RD NGC
Цена

Где продать?

Для продажи 1/2 пенни 1873 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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