Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936
3 пенса 1884 года (Великобритания, Виктория)
Фотография: The Coin Cabinet
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 1,41 гр
- Чистого серебра (0,0419 oz) 1,3042 гр
- Диаметр 16 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 3,327,000
- Тираж BU 4,488
Описание
- Страна Великобритания
- Период Виктория
- Номинал 3 пенса
- Год 1884
- Правитель Виктория (Королева Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (9)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 3 пенса 1884 года. Это серебряная монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 2271 проданному на аукционе London Coins LTD за 65 GBP. Торги состоялись 5 декабря 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Coin Cabinet
Дата 12 декабря 2024
Сохранность MS65 PCGS
Цена
70 $
Цена в валюте аукциона 55 GBP
Продавец London Coins
Дата 6 декабря 2020
Сохранность UNC
Цена
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Продавец London Coins
Дата 2 сентября 2018
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Где продать?
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