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Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

3 пенса 1884 года (Великобритания, Виктория)

Аверс монеты - 3 пенса 1884 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Виктория Реверс монеты - 3 пенса 1884 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Виктория

Фотография: The Coin Cabinet

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 1,41 гр
  • Чистого серебра (0,0419 oz) 1,3042 гр
  • Диаметр 16 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 3,327,000
  • Тираж BU 4,488

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Виктория
  • Номинал 3 пенса
  • Год 1884
  • Правитель Виктория (Королева Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 3 пенса 1884 года. Это серебряная монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 2271 проданному на аукционе London Coins LTD за 65 GBP. Торги состоялись 5 декабря 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 3 пенса 1884 на аукционе Coin Cabinet - December 12, 2024
Продавец Coin Cabinet
Дата 12 декабря 2024
Сохранность MS65 PCGS
Цена
70 $
Цена в валюте аукциона 55 GBP
Великобритания 3 пенса 1884 на аукционе London Coins - June 2, 2024
Продавец London Coins
Дата 2 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
64 $
Цена в валюте аукциона 50 GBP
Великобритания 3 пенса 1884 на аукционе Coin Cabinet - May 16, 2024
Продавец Coin Cabinet
Дата 16 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 3 пенса 1884 на аукционе Katz - July 28, 2022
Продавец Katz
Дата 28 июля 2022
Сохранность AU
Цена
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Великобритания 3 пенса 1884 на аукционе Coinhouse - January 31, 2021
Продавец Coinhouse
Дата 31 января 2021
Сохранность XF
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 3 пенса 1884 на аукционе Coinhouse - December 21, 2020
Продавец Coinhouse
Дата 21 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
Великобритания 3 пенса 1884 на аукционе London Coins - December 6, 2020
Продавец London Coins
Дата 6 декабря 2020
Сохранность UNC
Цена
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Великобритания 3 пенса 1884 на аукционе London Coins - September 2, 2018
Продавец London Coins
Дата 2 сентября 2018
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Великобритания 3 пенса 1884 на аукционе Heritage - June 28, 2015
Великобритания 3 пенса 1884 на аукционе Heritage - June 28, 2015
Продавец Heritage
Дата 28 июня 2015
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 3 пенса 1884 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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