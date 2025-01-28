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Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

Монеты Великобритании 1884 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
Соверен 1884 WW Св. Георгий
Средняя цена 770 $
Продажи
0 131
Аверс
Реверс
1/2 соверена 1884
Средняя цена 450 $
Продажи
0 134

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
1/2 кроны (Полукрона) 1884
Средняя цена 360 $
Продажи
0 101
Аверс
Реверс
Флорин (2 шиллинга) 1884 Готическая
Средняя цена 640 $
Продажи
2 67
Аверс
Реверс
1 шиллинг 1884
Средняя цена 190 $
Продажи
0 57
Аверс
Реверс
6 пенсов 1884
Средняя цена 85 $
Продажи
0 45
Аверс
Реверс
4 пенса (1 Грот) 1884
Средняя цена 45 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
3 пенса 1884
Средняя цена 60 $
Продажи
0 9
Аверс
Реверс
2 пенса 1884
Средняя цена 25 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
Пенни 1884
Средняя цена 45 $
Продажи
0 4

Медные монеты

Аверс
Реверс
Пенни 1884
Средняя цена 130 $
Продажи
0 34
Аверс
Реверс
1/2 пенни 1884
Средняя цена 170 $
Продажи
0 11
Аверс
Реверс
Фартинг 1884
Средняя цена 30 $
Продажи
0 23
Аверс
Реверс
1/3 фартинга 1884
Средняя цена 75 $
Продажи
0 11
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