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Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

1/3 фартинга 1884 года (Великобритания, Виктория)

Аверс монеты - 1/3 фартинга 1884 года - цена монеты - Великобритания, Виктория Реверс монеты - 1/3 фартинга 1884 года - цена монеты - Великобритания, Виктория

Фотография: Katz Auction

Техническая информация

  • Металл Бронза
  • Вес 1 гр
  • Диаметр 15 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 144,000

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Виктория
  • Номинал 1/3 фартинга
  • Год 1884
  • Правитель Виктория (Королева Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (11)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/3 фартинга 1884 года. Это бронзовая монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 101 проданному на аукционе Davissons Ltd. за 220 USD. Торги состоялись 30 марта 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 1/3 фартинга 1884 на аукционе Nihon - June 9, 2024
Продавец Nihon
Дата 9 июня 2024
Сохранность MS63 BN PCGS
Цена
Великобритания 1/3 фартинга 1884 на аукционе Coin Cabinet - May 16, 2024
Продавец Coin Cabinet
Дата 16 мая 2024
Сохранность MS63 RB PCGS
Цена
95 $
Цена в валюте аукциона 75 GBP
Великобритания 1/3 фартинга 1884 на аукционе Stephen Album - November 8, 2022
Продавец Stephen Album
Дата 8 ноября 2022
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
80 $
Цена в валюте аукциона 80 USD
Великобритания 1/3 фартинга 1884 на аукционе WAG - October 9, 2022
Продавец WAG
Дата 9 октября 2022
Сохранность MS64 BN PCGS
Цена
******
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Великобритания 1/3 фартинга 1884 на аукционе NOONANS - September 29, 2022
Продавец NOONANS
Дата 29 сентября 2022
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
******
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Великобритания 1/3 фартинга 1884 на аукционе Sovereign Rarities - March 15, 2022
Продавец Sovereign Rarities
Дата 15 марта 2022
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Великобритания 1/3 фартинга 1884 на аукционе 2020 Auctions - December 30, 2020
Продавец 2020 Auctions
Дата 30 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1/3 фартинга 1884 на аукционе 2020 Auctions - March 31, 2020
Продавец 2020 Auctions
Дата 31 марта 2020
Сохранность XF
Цена
Великобритания 1/3 фартинга 1884 на аукционе Katz - December 23, 2018
Продавец Katz
Дата 23 декабря 2018
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1/3 фартинга 1884 на аукционе Heritage - July 29, 2018
Великобритания 1/3 фартинга 1884 на аукционе Heritage - July 29, 2018
Продавец Heritage
Дата 29 июля 2018
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
******
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Великобритания 1/3 фартинга 1884 на аукционе Heritage - June 5, 2014
Великобритания 1/3 фартинга 1884 на аукционе Heritage - June 5, 2014
Продавец Heritage
Дата 5 июня 2014
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 1/3 фартинга 1884 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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