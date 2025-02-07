Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936
1/3 фартинга 1884 года (Великобритания, Виктория)
Техническая информация
- Металл Бронза
- Вес 1 гр
- Диаметр 15 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 144,000
Описание
- Страна Великобритания
- Период Виктория
- Номинал 1/3 фартинга
- Год 1884
- Правитель Виктория (Королева Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (11)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/3 фартинга 1884 года. Это бронзовая монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 101 проданному на аукционе Davissons Ltd. за 220 USD. Торги состоялись 30 марта 2017.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- 2020 Auctions (2)
- Coin Cabinet (1)
- Heritage (2)
- Katz (1)
- Nihon (1)
- NOONANS (1)
- Sovereign Rarities (1)
- Stephen Album (1)
- WAG (1)
Продавец Coin Cabinet
Дата 16 мая 2024
Сохранность MS63 RB PCGS
Цена
95 $
Цена в валюте аукциона 75 GBP
Продавец Stephen Album
Дата 8 ноября 2022
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
80 $
Цена в валюте аукциона 80 USD
Продавец WAG
Дата 9 октября 2022
Сохранность MS64 BN PCGS
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец NOONANS
Дата 29 сентября 2022
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Sovereign Rarities
Дата 15 марта 2022
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец 2020 Auctions
Дата 30 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Heritage
Дата 29 июля 2018
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Где продать?
Для продажи 1/3 фартинга 1884 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Лучшие предложения
Категория
Год
Поиск