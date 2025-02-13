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4 пенса (1 Грот) 1884 года (Великобритания, Виктория)

Аверс монеты - 4 пенса (1 Грот) 1884 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Виктория Реверс монеты - 4 пенса (1 Грот) 1884 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Виктория

Фотография: Heritage Auctions Europe

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 1,89 гр
  • Чистого серебра (0,0562 oz) 1,7483 гр
  • Диаметр 17,6 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж BU 5,353

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Виктория
  • Номинал 4 пенса (1 Грот)
  • Год 1884
  • Правитель Виктория (Королева Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 4 пенса (1 Грот) 1884 года. Это серебряная монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 1099 проданному на аукционе Spink UK за 100 GBP. Торги состоялись 25 сентября 2017.

Сохранность
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  • Heritage Eur (1)
Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1884 на аукционе Heritage Eur - May 28, 2021
Продавец Heritage Eur
Дата 28 мая 2021
Сохранность UNC
Цена
******
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