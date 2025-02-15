Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936
Пенни 1884 года "Тип 1838-1887" (Великобритания, Виктория)
Фотография: Spink UK
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 0,47 гр
- Чистого серебра (0,014 oz) 0,4347 гр
- Диаметр 11 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж BU 14,000
Описание
- Страна Великобритания
- Период Виктория
- Номинал Пенни
- Год 1884
- Правитель Виктория (Королева Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты Пенни 1884 года. Это серебряная монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 56160 проданному на аукционе Stack's Bowers за 100 USD. Торги состоялись 24 августа 2023.
Сохранность
Сервис
- Все фирмы
- Aureo & Calicó (1)
- ibercoin (1)
- Spink (1)
- Stack's (1)
Продавец Stack's
Дата 24 августа 2023
Сохранность PL65 PCGS
Цена
100 $
Цена в валюте аукциона 100 USD
Продавец Aureo & Calicó
Дата 12 февраля 2020
Сохранность XF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Где продать?
Для продажи Пенни 1884 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск