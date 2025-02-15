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Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

Пенни 1884 года "Тип 1838-1887" (Великобритания, Виктория)

Аверс монеты - Пенни 1884 года "Тип 1838-1887" - цена серебряной монеты - Великобритания, Виктория Реверс монеты - Пенни 1884 года "Тип 1838-1887" - цена серебряной монеты - Великобритания, Виктория

Фотография: Spink UK

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 0,47 гр
  • Чистого серебра (0,014 oz) 0,4347 гр
  • Диаметр 11 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж BU 14,000

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Виктория
  • Номинал Пенни
  • Год 1884
  • Правитель Виктория (Королева Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты Пенни 1884 года. Это серебряная монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 56160 проданному на аукционе Stack's Bowers за 100 USD. Торги состоялись 24 августа 2023.

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Великобритания Пенни 1884 на аукционе Stack's - August 24, 2023
Великобритания Пенни 1884 на аукционе Stack's - August 24, 2023
Продавец Stack's
Дата 24 августа 2023
Сохранность PL65 PCGS
Цена
100 $
Цена в валюте аукциона 100 USD
Великобритания Пенни 1884 на аукционе Spink - November 18, 2021
Продавец Spink
Дата 18 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
34 $
Цена в валюте аукциона 25 GBP
Великобритания Пенни 1884 на аукционе Aureo & Calicó - February 12, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 12 февраля 2020
Сохранность XF
Цена
******
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Великобритания Пенни 1884 на аукционе ibercoin - March 31, 2016
Продавец ibercoin
Дата 31 марта 2016
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?

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