Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936
2 пенса 1884 года (Великобритания, Виктория)
Фотография: The Coinhouse Auctions
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 0,9 гр
- Чистого серебра (0,0268 oz) 0,8325 гр
- Диаметр 13,4 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж BU 6,042
Описание
- Страна Великобритания
- Период Виктория
- Номинал 2 пенса
- Год 1884
- Правитель Виктория (Королева Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 2 пенса 1884 года. Это серебряная монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 1074 проданному на аукционе The Coinhouse Auctions за 20 EUR. Торги состоялись 26 сентября 2020.
Сохранность
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