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Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

2 пенса 1884 года (Великобритания, Виктория)

Аверс монеты - 2 пенса 1884 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Виктория Реверс монеты - 2 пенса 1884 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Виктория

Фотография: The Coinhouse Auctions

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 0,9 гр
  • Чистого серебра (0,0268 oz) 0,8325 гр
  • Диаметр 13,4 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж BU 6,042

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Виктория
  • Номинал 2 пенса
  • Год 1884
  • Правитель Виктория (Королева Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 2 пенса 1884 года. Это серебряная монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 1074 проданному на аукционе The Coinhouse Auctions за 20 EUR. Торги состоялись 26 сентября 2020.

Сохранность
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  • Coinhouse (1)
Великобритания 2 пенса 1884 на аукционе Coinhouse - September 27, 2020
Продавец Coinhouse
Дата 27 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
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