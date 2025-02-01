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Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

3 пенса 1882 года (Великобритания, Виктория)

Аверс монеты - 3 пенса 1882 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Виктория Реверс монеты - 3 пенса 1882 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Виктория

Фотография: NOONANS

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 1,41 гр
  • Чистого серебра (0,0419 oz) 1,3042 гр
  • Диаметр 16 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 447,000
  • Тираж BU 4,488

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Виктория
  • Номинал 3 пенса
  • Год 1882
  • Правитель Виктория (Королева Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 3 пенса 1882 года. Это серебряная монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 450 проданному на аукционе NOONANS за 300 GBP. Торги состоялись 15 ноября 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 3 пенса 1882 на аукционе Stephen Album - November 5, 2024
Продавец Stephen Album
Дата 5 ноября 2024
Сохранность MS65 PCGS
Цена
300 $
Цена в валюте аукциона 300 USD
Великобритания 3 пенса 1882 на аукционе CoinsNB - March 23, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 23 марта 2024
Сохранность VF
Цена
15 $
Цена в валюте аукциона 14 EUR
Великобритания 3 пенса 1882 на аукционе NOONANS - June 8, 2023
Продавец NOONANS
Дата 8 июня 2023
Сохранность XF
Цена
******
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Великобритания 3 пенса 1882 на аукционе Heritage Eur - May 26, 2023
Продавец Heritage Eur
Дата 26 мая 2023
Сохранность UNC
Цена
******
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Великобритания 3 пенса 1882 на аукционе NOONANS - November 16, 2022
Продавец NOONANS
Дата 16 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
******
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Великобритания 3 пенса 1882 на аукционе Künker - October 8, 2014
Продавец Künker
Дата 8 октября 2014
Сохранность AU
Цена
******
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Великобритания 3 пенса 1882 на аукционе Heritage - March 7, 2013
Великобритания 3 пенса 1882 на аукционе Heritage - March 7, 2013
Продавец Heritage
Дата 7 марта 2013
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 3 пенса 1882 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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