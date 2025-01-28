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Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

Монеты Великобритании 1882 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
1/2 кроны (Полукрона) 1882
Средняя цена 550 $
Продажи
0 54
Аверс
Реверс
1 шиллинг 1882
Средняя цена 390 $
Продажи
0 20
Аверс
Реверс
6 пенсов 1882
Средняя цена 350 $
Продажи
0 17
Аверс
Реверс
4 пенса (1 Грот) 1882
Средняя цена 55 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
3 пенса 1882
Средняя цена 140 $
Продажи
0 7
Аверс
Реверс
2 пенса 1882
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
Пенни 1882
Средняя цена 35 $
Продажи
0 3

Медные монеты

Аверс
Реверс
Пенни 1882
Средняя цена 1400 $
Продажи
0 12
Аверс
Реверс
Пенни 1882 H
Средняя цена 260 $
Продажи
1 66
Аверс
Реверс
1/2 пенни 1882 H
Средняя цена 140 $
Продажи
0 15
Аверс
Реверс
Фартинг 1882 H
Средняя цена 100 $
Продажи
0 18
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