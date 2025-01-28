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Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952

6 пенсов 1882 года (Великобритания, Виктория)

Аверс монеты - 6 пенсов 1882 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Виктория Реверс монеты - 6 пенсов 1882 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Виктория

Фотография: Spink UK

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 2,8 гр
  • Чистого серебра (0,0833 oz) 2,59 гр
  • Диаметр 19 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 760,000

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Виктория
  • Номинал 6 пенсов
  • Год 1882
  • Правитель Виктория (Королева Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (17)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 6 пенсов 1882 года. Это серебряная монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 1391 проданному на аукционе Spink UK за 600 GBP. Торги состоялись 27 июня 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Spink (2)
Великобритания 6 пенсов 1882 на аукционе BAC - July 25, 2023
Продавец BAC
Дата 25 июля 2023
Сохранность XF
Цена
100 $
Цена в валюте аукциона 90 EUR
Великобритания 6 пенсов 1882 на аукционе Katz - May 14, 2023
Продавец Katz
Дата 14 мая 2023
Сохранность XF
Цена
79 $
Цена в валюте аукциона 72 EUR
Великобритания 6 пенсов 1882 на аукционе BAC - January 18, 2023
Продавец BAC
Дата 18 января 2023
Сохранность XF
Цена
Великобритания 6 пенсов 1882 на аукционе BAC - September 7, 2022
Продавец BAC
Дата 7 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
Великобритания 6 пенсов 1882 на аукционе Spink - June 27, 2022
Продавец Spink
Дата 27 июня 2022
Сохранность AU
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 6 пенсов 1882 на аукционе BAC - April 6, 2022
Продавец BAC
Дата 6 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
Великобритания 6 пенсов 1882 на аукционе BAC - October 27, 2021
Продавец BAC
Дата 27 октября 2021
Сохранность XF
Цена
Великобритания 6 пенсов 1882 на аукционе BAC - May 5, 2021
Продавец BAC
Дата 5 мая 2021
Сохранность XF
Цена
Великобритания 6 пенсов 1882 на аукционе BAC - October 27, 2020
Продавец BAC
Дата 27 октября 2020
Сохранность XF
Цена
Великобритания 6 пенсов 1882 на аукционе BAC - April 21, 2020
Продавец BAC
Дата 21 апреля 2020
Сохранность XF
Цена
Великобритания 6 пенсов 1882 на аукционе DNW - January 23, 2020
Продавец DNW
Дата 23 января 2020
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1882 на аукционе BAC - September 17, 2019
Продавец BAC
Дата 17 сентября 2019
Сохранность XF
Цена
Великобритания 6 пенсов 1882 на аукционе BAC - December 18, 2018
Продавец BAC
Дата 18 декабря 2018
Сохранность XF
Цена
Великобритания 6 пенсов 1882 на аукционе Spink - October 30, 2018
Продавец Spink
Дата 30 октября 2018
Сохранность UNC
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1882 на аукционе Davissons Ltd. - October 17, 2018
Продавец Davissons Ltd.
Дата 17 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1882 на аукционе Heritage - February 28, 2016
Великобритания 6 пенсов 1882 на аукционе Heritage - February 28, 2016
Продавец Heritage
Дата 28 февраля 2016
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1882 на аукционе Baldwin's of St. James's - April 19, 2012
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 19 апреля 2012
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

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