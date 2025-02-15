flag
Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

Пенни 1882 года "Тип 1838-1887" (Великобритания, Виктория)

Аверс монеты - Пенни 1882 года "Тип 1838-1887" - цена серебряной монеты - Великобритания, Виктория Реверс монеты - Пенни 1882 года "Тип 1838-1887" - цена серебряной монеты - Великобритания, Виктория

Фотография: TimeLine Auctions

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 0,47 гр
  • Чистого серебра (0,014 oz) 0,4347 гр
  • Диаметр 11 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж BU 11,000

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Виктория
  • Номинал Пенни
  • Год 1882
  • Правитель Виктория (Королева Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты Пенни 1882 года. Это серебряная монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 1571 проданному на аукционе Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. за 54 USD. Торги состоялись 1 июня 2020.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Aurea (1)
  • Goldberg (1)
  • TimeLine Auctions (1)
Великобритания Пенни 1882 на аукционе Aurea - March 25, 2021
Продавец Aurea
Дата 25 марта 2021
Сохранность XF
Цена
45 $
Цена в валюте аукциона 1000 CZK
Великобритания Пенни 1882 на аукционе Goldberg - June 3, 2020
Великобритания Пенни 1882 на аукционе Goldberg - June 3, 2020
Продавец Goldberg
Дата 3 июня 2020
Сохранность UNC
Цена
54 $
Цена в валюте аукциона 54 USD
Великобритания Пенни 1882 на аукционе TimeLine Auctions - December 10, 2016
Продавец TimeLine Auctions
Дата 10 декабря 2016
Сохранность XF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно

Где продать?

Для продажи Пенни 1882 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 466
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Великобритании Каталог монет Виктории Монеты Великобритании 1882 года Все британские монеты британские серебряные монеты британские монеты номиналом Пенни Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Roccaro Collezioni
Аукцион 15 февр. 2025
Top lot
Top lot
Rzeszowski Dom Aukcyjny
Аукцион 25 янв. 2025
Top lot
Top lot
Auktionen Frühwald
Аукцион 13 февр. 2025
Категория
Год
Поиск

Открыто по подписке

Открыть