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Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952

Пенни 1882 года "Тип 1860-1894" (Великобритания, Виктория)

Аверс монеты - Пенни 1882 года "Тип 1860-1894" - цена монеты - Великобритания, Виктория Реверс монеты - Пенни 1882 года "Тип 1860-1894" - цена монеты - Великобритания, Виктория

Фотография: Sovereign Rarities Ltd

Техническая информация

  • Металл Бронза
  • Вес 9,4 гр
  • Диаметр 30,7 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 7,526,000

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Виктория
  • Номинал Пенни
  • Год 1882
  • Правитель Виктория (Королева Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (12) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты Пенни 1882 года. Это бронзовая монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 33749 проданному на аукционе Heritage Auctions за 3600 USD. Торги состоялись 17 января 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания Пенни 1882 на аукционе Sovereign Rarities - November 19, 2024
Продавец Sovereign Rarities
Дата 19 ноября 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
3423 $
Цена в валюте аукциона 2700 GBP
Великобритания Пенни 1882 на аукционе Katz - February 25, 2024
Продавец Katz
Дата 25 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
Великобритания Пенни 1882 на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - October 18, 2023
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 18 октября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
1035 $
Цена в валюте аукциона 850 GBP
Великобритания Пенни 1882 на аукционе NOONANS - February 2, 2023
Продавец NOONANS
Дата 2 февраля 2023
Сохранность PO
Цена
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Великобритания Пенни 1882 на аукционе Heritage - January 18, 2023
Продавец Heritage
Дата 18 января 2023
Сохранность VF35 BN NGC
Цена
******
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Великобритания Пенни 1882 на аукционе NOONANS - July 14, 2022
Продавец NOONANS
Дата 14 июля 2022
Сохранность PO
Цена
Великобритания Пенни 1882 на аукционе Heritage Eur - May 20, 2022
Продавец Heritage Eur
Дата 20 мая 2022
Сохранность XF
Цена
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Великобритания Пенни 1882 на аукционе DNW - February 13, 2020
Продавец DNW
Дата 13 февраля 2020
Сохранность FR
Цена
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Великобритания Пенни 1882 на аукционе DNW - April 25, 2019
Продавец DNW
Дата 25 апреля 2019
Сохранность F
Цена
Великобритания Пенни 1882 на аукционе DNW - June 14, 2018
Продавец DNW
Дата 14 июня 2018
Сохранность FR
Цена
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Великобритания Пенни 1882 на аукционе Spink - November 26, 2009
Продавец Spink
Дата 26 ноября 2009
Сохранность FR
Цена
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Великобритания Пенни 1882 на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - May 7, 2008
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 7 мая 2008
Сохранность FR
Цена

Где продать?

Для продажи Пенни 1882 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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