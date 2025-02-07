Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952
Пенни 1882 года "Тип 1860-1894" (Великобритания, Виктория)
Техническая информация
- Металл Бронза
- Вес 9,4 гр
- Диаметр 30,7 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 7,526,000
Описание
- Страна Великобритания
- Период Виктория
- Номинал Пенни
- Год 1882
- Правитель Виктория (Королева Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (12) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты Пенни 1882 года. Это бронзовая монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 33749 проданному на аукционе Heritage Auctions за 3600 USD. Торги состоялись 17 января 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- DNW (3)
- Heritage (1)
- Heritage Eur (1)
- Katz (1)
- NOONANS (2)
- Sovereign Rarities (1)
- Spink (1)
- Stanley Gibbons Baldwin's (2)
Продавец Sovereign Rarities
Дата 19 ноября 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
3423 $
Цена в валюте аукциона 2700 GBP
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 18 октября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
1035 $
Цена в валюте аукциона 850 GBP
Продавец Heritage
Дата 18 января 2023
Сохранность VF35 BN NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Где продать?
Для продажи Пенни 1882 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск