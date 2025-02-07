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Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952

Пенни 1882 года H "Тип 1860-1894" (Великобритания, Виктория)

Аверс монеты - Пенни 1882 года H "Тип 1860-1894" - цена монеты - Великобритания, Виктория Реверс монеты - Пенни 1882 года H "Тип 1860-1894" - цена монеты - Великобритания, Виктория

Фотография: Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc.

Техническая информация

  • Металл Бронза
  • Вес 9,4 гр
  • Диаметр 30,7 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 7,526,000

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Виктория
  • Номинал Пенни
  • Год 1882
  • Правитель Виктория (Королева Великобритании)
  • Монетный двор Бирмингем
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (65) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты Пенни 1882 года со знаком H. Это бронзовая монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 1053 проданному на аукционе Spink UK за 21000 USD. Торги состоялись 17 июня 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания Пенни 1882 H на аукционе Katz - October 27, 2024
Продавец Katz
Дата 27 октября 2024
Сохранность XF
Цена
17 $
Цена в валюте аукциона 16 EUR
Великобритания Пенни 1882 H на аукционе Coin Cabinet - September 20, 2024
Продавец Coin Cabinet
Дата 20 сентября 2024
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
126 $
Цена в валюте аукциона 95 GBP
Великобритания Пенни 1882 H на аукционе Russiancoin - September 5, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 5 сентября 2024
Сохранность UNC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Пенни 1882 H на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - July 10, 2024
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 10 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
Великобритания Пенни 1882 H на аукционе Heritage - October 23, 2023
Продавец Heritage
Дата 23 октября 2023
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Пенни 1882 H на аукционе NOONANS - May 10, 2023
Продавец NOONANS
Дата 10 мая 2023
Сохранность XF
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Пенни 1882 H на аукционе Monedalia.es - March 1, 2023
Продавец Monedalia.es
Дата 1 марта 2023
Сохранность XF
Цена
Великобритания Пенни 1882 H на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - November 8, 2022
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 8 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Великобритания Пенни 1882 H на аукционе Spink - November 18, 2021
Продавец Spink
Дата 18 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Пенни 1882 H на аукционе Spink - November 18, 2021
Продавец Spink
Дата 18 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Пенни 1882 H на аукционе Spink - November 18, 2021
Продавец Spink
Дата 18 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Великобритания Пенни 1882 H на аукционе Heritage - September 30, 2021
Великобритания Пенни 1882 H на аукционе Heritage - September 30, 2021
Продавец Heritage
Дата 30 сентября 2021
Сохранность MS65 RB NGC
Цена
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Великобритания Пенни 1882 H на аукционе DNW - September 8, 2021
Продавец DNW
Дата 8 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
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Великобритания Пенни 1882 H на аукционе DNW - March 10, 2021
Продавец DNW
Дата 10 марта 2021
Сохранность UNC
Цена
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Великобритания Пенни 1882 H на аукционе DNW - April 22, 2020
Продавец DNW
Дата 22 апреля 2020
Сохранность XF
Цена
******
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Великобритания Пенни 1882 H на аукционе DNW - February 13, 2020
Продавец DNW
Дата 13 февраля 2020
Сохранность XF
Цена
******
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Великобритания Пенни 1882 H на аукционе Nihon - December 15, 2019
Продавец Nihon
Дата 15 декабря 2019
Сохранность MS63 RB NGC
Цена
Великобритания Пенни 1882 H на аукционе Heritage - October 3, 2019
Великобритания Пенни 1882 H на аукционе Heritage - October 3, 2019
Продавец Heritage
Дата 3 октября 2019
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
******
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Великобритания Пенни 1882 H на аукционе Stack's - June 27, 2019
Великобритания Пенни 1882 H на аукционе Stack's - June 27, 2019
Продавец Stack's
Дата 27 июня 2019
Сохранность MS64 BN PCGS
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Пенни 1882 H на аукционе Goldberg - June 5, 2019
Великобритания Пенни 1882 H на аукционе Goldberg - June 5, 2019
Продавец Goldberg
Дата 5 июня 2019
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
Великобритания Пенни 1882 H на аукционе DNW - September 20, 2018
Продавец DNW
Дата 20 сентября 2018
Сохранность XF
Цена
******
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Где купить?
Великобритания Пенни 1882 H на аукционе NOONANS - February 18, 2025
Продавец NOONANS
Дата 18 февраля 2025
Сохранность VF
К аукциону

Где продать?

Для продажи Пенни 1882 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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