Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952
Пенни 1882 года H "Тип 1860-1894" (Великобритания, Виктория)
Фотография: Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc.
Техническая информация
- Металл Бронза
- Вес 9,4 гр
- Диаметр 30,7 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 7,526,000
Описание
- Страна Великобритания
- Период Виктория
- Номинал Пенни
- Год 1882
- Правитель Виктория (Королева Великобритании)
- Монетный двор Бирмингем
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (65) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты Пенни 1882 года со знаком H. Это бронзовая монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 1053 проданному на аукционе Spink UK за 21000 USD. Торги состоялись 17 июня 2014.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Coin Cabinet
Дата 20 сентября 2024
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
126 $
Цена в валюте аукциона 95 GBP
Продавец Russiancoin
Дата 5 сентября 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 23 октября 2023
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 8 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 30 сентября 2021
Сохранность MS65 RB NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 3 октября 2019
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 27 июня 2019
Сохранность MS64 BN PCGS
Цена
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Для продажи Пенни 1882 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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