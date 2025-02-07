Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952
Фартинг 1882 года H (Великобритания, Виктория)
Техническая информация
- Металл Бронза
- Вес 2,8 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,792,000
Описание
- Страна Великобритания
- Период Виктория
- Номинал Фартинг
- Год 1882
- Правитель Виктория (Королева Великобритании)
- Монетный двор Бирмингем
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (18)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты Фартинг 1882 года со знаком H. Это бронзовая монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 22682 проданному на аукционе Heritage Auctions за 374 USD. Торги состоялись 12 августа 2010.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец GINZA
Дата 9 октября 2023
Сохранность MS65 RB NGC
Цена
40 $
Цена в валюте аукциона 6000 JPY
Продавец Nihon
Дата 12 июня 2022
Сохранность MS63 BN PCGS
Цена
74 $
Цена в валюте аукциона 10000 JPY
Продавец Stephen Album
Дата 6 декабря 2021
Сохранность MS63 RB PCGS
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Stephen Album
Дата 16 августа 2021
Сохранность MS64 RB PCGS
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Davissons Ltd.
Дата 28 августа 2019
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 8 ноября 2018
Сохранность MS64 RB PCGS
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Heritage
Дата 29 июля 2018
Сохранность MS65 RB NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Heritage
Дата 9 февраля 2017
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Heritage
Дата 18 сентября 2014
Сохранность MS64 RB PCGS
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Heritage
Дата 3 апреля 2014
Сохранность MS65 RB PCGS
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Heritage
Дата 29 ноября 2012
Сохранность MS65 RB NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Heritage
Дата 18 октября 2012
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Heritage
Дата 11 января 2011
Сохранность MS65 RB NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Где продать?
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