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Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952

Фартинг 1882 года H (Великобритания, Виктория)

Аверс монеты - Фартинг 1882 года H - цена монеты - Великобритания, Виктория Реверс монеты - Фартинг 1882 года H - цена монеты - Великобритания, Виктория

Фотография: FESOJK s.r.o.

Техническая информация

  • Металл Бронза
  • Вес 2,8 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,792,000

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Виктория
  • Номинал Фартинг
  • Год 1882
  • Правитель Виктория (Королева Великобритании)
  • Монетный двор Бирмингем
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (18)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты Фартинг 1882 года со знаком H. Это бронзовая монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 22682 проданному на аукционе Heritage Auctions за 374 USD. Торги состоялись 12 августа 2010.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания Фартинг 1882 H на аукционе GINZA - October 9, 2023
Продавец GINZA
Дата 9 октября 2023
Сохранность MS65 RB NGC
Цена
40 $
Цена в валюте аукциона 6000 JPY
Великобритания Фартинг 1882 H на аукционе Nihon - June 12, 2022
Продавец Nihon
Дата 12 июня 2022
Сохранность MS63 BN PCGS
Цена
74 $
Цена в валюте аукциона 10000 JPY
Великобритания Фартинг 1882 H на аукционе Stephen Album - December 6, 2021
Продавец Stephen Album
Дата 6 декабря 2021
Сохранность MS63 RB PCGS
Цена
******
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Великобритания Фартинг 1882 H на аукционе Stephen Album - August 16, 2021
Продавец Stephen Album
Дата 16 августа 2021
Сохранность MS64 RB PCGS
Цена
******
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Великобритания Фартинг 1882 H на аукционе Davissons Ltd. - August 28, 2019
Продавец Davissons Ltd.
Дата 28 августа 2019
Сохранность UNC
Цена
******
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Великобритания Фартинг 1882 H на аукционе Heritage - November 8, 2018
Великобритания Фартинг 1882 H на аукционе Heritage - November 8, 2018
Продавец Heritage
Дата 8 ноября 2018
Сохранность MS64 RB PCGS
Цена
******
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Великобритания Фартинг 1882 H на аукционе Heritage - July 29, 2018
Великобритания Фартинг 1882 H на аукционе Heritage - July 29, 2018
Продавец Heritage
Дата 29 июля 2018
Сохранность MS65 RB NGC
Цена
******
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Великобритания Фартинг 1882 H на аукционе Heritage - February 9, 2017
Великобритания Фартинг 1882 H на аукционе Heritage - February 9, 2017
Продавец Heritage
Дата 9 февраля 2017
Сохранность MS65 NGC
Цена
******
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Великобритания Фартинг 1882 H на аукционе Katz - December 18, 2016
Продавец Katz
Дата 18 декабря 2016
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания Фартинг 1882 H на аукционе Heritage - September 18, 2014
Великобритания Фартинг 1882 H на аукционе Heritage - September 18, 2014
Продавец Heritage
Дата 18 сентября 2014
Сохранность MS64 RB PCGS
Цена
******
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Великобритания Фартинг 1882 H на аукционе Heritage - April 3, 2014
Великобритания Фартинг 1882 H на аукционе Heritage - April 3, 2014
Продавец Heritage
Дата 3 апреля 2014
Сохранность MS65 RB PCGS
Цена
******
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Великобритания Фартинг 1882 H на аукционе Heritage - November 29, 2012
Великобритания Фартинг 1882 H на аукционе Heritage - November 29, 2012
Продавец Heritage
Дата 29 ноября 2012
Сохранность MS65 RB NGC
Цена
******
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Великобритания Фартинг 1882 H на аукционе Heritage - October 18, 2012
Великобритания Фартинг 1882 H на аукционе Heritage - October 18, 2012
Продавец Heritage
Дата 18 октября 2012
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
******
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Великобритания Фартинг 1882 H на аукционе Teutoburger - September 8, 2012
Продавец Teutoburger
Дата 8 сентября 2012
Сохранность AU
Цена
Великобритания Фартинг 1882 H на аукционе Teutoburger - February 24, 2012
Продавец Teutoburger
Дата 24 февраля 2012
Сохранность AU
Цена
******
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Великобритания Фартинг 1882 H на аукционе Teutoburger - October 29, 2011
Продавец Teutoburger
Дата 29 октября 2011
Сохранность AU
Цена
Великобритания Фартинг 1882 H на аукционе Heritage - January 11, 2011
Великобритания Фартинг 1882 H на аукционе Heritage - January 11, 2011
Продавец Heritage
Дата 11 января 2011
Сохранность MS65 RB NGC
Цена
******
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Великобритания Фартинг 1882 H на аукционе Heritage - August 16, 2010
Великобритания Фартинг 1882 H на аукционе Heritage - August 16, 2010
Продавец Heritage
Дата 16 августа 2010
Сохранность MS65 RD PCGS
Цена
******
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Где продать?

Для продажи Фартинг 1882 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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