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Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952

1 шиллинг 1882 года (Великобритания, Виктория)

Аверс монеты - 1 шиллинг 1882 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Виктория Реверс монеты - 1 шиллинг 1882 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Виктория

Фотография: Dix Noonan Webb

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 5,7 гр
  • Чистого серебра (0,1695 oz) 5,2725 гр
  • Диаметр 23,5 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 1,612,000

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Виктория
  • Номинал 1 шиллинг
  • Год 1882
  • Правитель Виктория (Королева Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (20)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 шиллинг 1882 года. Это серебряная монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 65130 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1351 USD. Торги состоялись 28 июня 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Spink (1)
  • Stanley Gibbons Baldwin's (1)
Великобритания 1 шиллинг 1882 на аукционе London Coins - December 1, 2024
Продавец London Coins
Дата 1 декабря 2024
Сохранность VF
Цена
83 $
Цена в валюте аукциона 65 GBP
Великобритания 1 шиллинг 1882 на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - October 21, 2024
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 21 октября 2024
Сохранность AU
Цена
522 $
Цена в валюте аукциона 400 GBP
Великобритания 1 шиллинг 1882 на аукционе Chiswick Auctions - May 26, 2024
Продавец Chiswick Auctions
Дата 26 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг 1882 на аукционе London Coins - June 4, 2023
Продавец London Coins
Дата 4 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1882 на аукционе NOONANS - May 10, 2023
Продавец NOONANS
Дата 10 мая 2023
Сохранность XF
Цена
******
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Великобритания 1 шиллинг 1882 на аукционе Spink - June 27, 2022
Продавец Spink
Дата 27 июня 2022
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг 1882 на аукционе Emporium Hamburg - May 5, 2022
Продавец Emporium Hamburg
Дата 5 мая 2022
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1882 на аукционе London Coins - December 5, 2021
Продавец London Coins
Дата 5 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
******
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Великобритания 1 шиллинг 1882 на аукционе DNW - July 7, 2021
Продавец DNW
Дата 7 июля 2021
Сохранность XF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг 1882 на аукционе DNW - March 10, 2021
Продавец DNW
Дата 10 марта 2021
Сохранность XF
Цена
******
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Великобритания 1 шиллинг 1882 на аукционе Felzmann - December 2, 2020
Продавец Felzmann
Дата 2 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1882 на аукционе London Coins - June 7, 2020
Продавец London Coins
Дата 7 июня 2020
Сохранность XF
Цена
******
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Великобритания 1 шиллинг 1882 на аукционе DNW - May 6, 2020
Продавец DNW
Дата 6 мая 2020
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1882 на аукционе London Coins - December 2, 2019
Продавец London Coins
Дата 2 декабря 2019
Сохранность XF
Цена
******
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Великобритания 1 шиллинг 1882 на аукционе Davissons Ltd. - October 23, 2019
Продавец Davissons Ltd.
Дата 23 октября 2019
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1882 на аукционе Heritage - February 7, 2019
Великобритания 1 шиллинг 1882 на аукционе Heritage - February 7, 2019
Продавец Heritage
Дата 7 февраля 2019
Сохранность MS63 PCGS
Цена
******
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Великобритания 1 шиллинг 1882 на аукционе Heritage - February 28, 2016
Великобритания 1 шиллинг 1882 на аукционе Heritage - February 28, 2016
Продавец Heritage
Дата 28 февраля 2016
Сохранность MS66 NGC
Цена
******
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Великобритания 1 шиллинг 1882 на аукционе Heritage - February 28, 2016
Великобритания 1 шиллинг 1882 на аукционе Heritage - February 28, 2016
Продавец Heritage
Дата 28 февраля 2016
Сохранность MS64 PCGS
Цена
******
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Великобритания 1 шиллинг 1882 на аукционе Heritage - June 28, 2015
Великобритания 1 шиллинг 1882 на аукционе Heritage - June 28, 2015
Продавец Heritage
Дата 28 июня 2015
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1882 на аукционе Künker - October 8, 2014
Продавец Künker
Дата 8 октября 2014
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 шиллинг 1882 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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