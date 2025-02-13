Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952
1 шиллинг 1882 года (Великобритания, Виктория)
Фотография: Dix Noonan Webb
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 5,7 гр
- Чистого серебра (0,1695 oz) 5,2725 гр
- Диаметр 23,5 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 1,612,000
Описание
- Страна Великобритания
- Период Виктория
- Номинал 1 шиллинг
- Год 1882
- Правитель Виктория (Королева Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (20)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 шиллинг 1882 года. Это серебряная монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 65130 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1351 USD. Торги состоялись 28 июня 2015.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 21 октября 2024
Сохранность AU
Цена
522 $
Цена в валюте аукциона 400 GBP
Продавец Chiswick Auctions
Дата 26 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Davissons Ltd.
Дата 23 октября 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 7 февраля 2019
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Heritage
Дата 28 февраля 2016
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Heritage
Дата 28 февраля 2016
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Где продать?
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