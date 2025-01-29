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Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

3 пенса 1881 года (Великобритания, Виктория)

Аверс монеты - 3 пенса 1881 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Виктория Реверс монеты - 3 пенса 1881 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Виктория

Фотография: Tauler & Fau Subastas

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 1,41 гр
  • Чистого серебра (0,0419 oz) 1,3042 гр
  • Диаметр 16 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 3,253,000
  • Тираж BU 4,488

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Виктория
  • Номинал 3 пенса
  • Год 1881
  • Правитель Виктория (Королева Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 3 пенса 1881 года. Это серебряная монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 65063 проданному на аукционе Heritage Auctions за 259 USD. Торги состоялись 28 июня 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Денга1700 (1)
Великобритания 3 пенса 1881 на аукционе Денга1700 - October 4, 2022
Великобритания 3 пенса 1881 на аукционе Денга1700 - October 4, 2022
Продавец Денга1700
Дата 4 октября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Великобритания 3 пенса 1881 на аукционе Tauler & Fau - March 17, 2020
Продавец Tauler & Fau
Дата 17 марта 2020
Сохранность XF
Цена
24 $
Цена в валюте аукциона 22 EUR
Великобритания 3 пенса 1881 на аукционе Heritage - March 27, 2016
Великобритания 3 пенса 1881 на аукционе Heritage - March 27, 2016
Продавец Heritage
Дата 27 марта 2016
Сохранность MS62 NGC
Цена
79 $
Цена в валюте аукциона 79 USD
Великобритания 3 пенса 1881 на аукционе Heritage - June 28, 2015
Великобритания 3 пенса 1881 на аукционе Heritage - June 28, 2015
Продавец Heritage
Дата 28 июня 2015
Сохранность MS66 NGC
Цена
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