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Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

Монеты Великобритании 1881 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
1/2 кроны (Полукрона) 1881
Средняя цена 420 $
Продажи
1 142
Аверс
Реверс
Флорин (2 шиллинга) 1881 Готическая
Средняя цена 650 $
Продажи
1 71
Аверс
Реверс
1 шиллинг 1881
Средняя цена 140 $
Продажи
0 30
Аверс
Реверс
1 шиллинг 1881 Гладкий гурт
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
6 пенсов 1881
Средняя цена 65 $
Продажи
0 42
Аверс
Реверс
4 пенса (1 Грот) 1881
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
3 пенса 1881
Средняя цена 120 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
2 пенса 1881
Средняя цена 65 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
Пенни 1881
Средняя цена 100 $
Продажи
0 1

Медные монеты

Аверс
Реверс
Пенни 1881
Средняя цена 450 $
Продажи
0 32
Аверс
Реверс
Пенни 1881 H
Средняя цена 260 $
Продажи
0 59
Аверс
Реверс
1/2 пенни 1881
Средняя цена 180 $
Продажи
0 11
Аверс
Реверс
1/2 пенни 1881 H
Средняя цена 150 $
Продажи
0 17
Аверс
Реверс
Фартинг 1881
Средняя цена 50 $
Продажи
0 33
Аверс
Реверс
Фартинг 1881 H
Средняя цена 120 $
Продажи
0 45
Аверс
Реверс
1/3 фартинга 1881
Средняя цена 75 $
Продажи
1 26
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