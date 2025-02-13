Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952
Пенни 1881 года "Тип 1860-1894" (Великобритания, Виктория)
Фотография: Dix Noonan Webb
Техническая информация
- Металл Бронза
- Вес 9,4 гр
- Диаметр 30,7 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 2,302,000
Описание
- Страна Великобритания
- Период Виктория
- Номинал Пенни
- Год 1881
- Правитель Виктория (Королева Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (32) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты Пенни 1881 года. Это бронзовая монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 25062 проданному на аукционе Heritage Auctions за 3525 USD. Торги состоялись 10 апреля 2014.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Stanley Gibbons Baldwin's (5)
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 10 июля 2024
Сохранность F
Цена
83 $
Цена в валюте аукциона 65 GBP
Продавец Heritage
Дата 23 октября 2023
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
204 $
Цена в валюте аукциона 204 USD
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 18 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 8 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Davissons Ltd.
Дата 22 февраля 2017
Сохранность XF
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Spink
Дата 17 января 2017
Сохранность MS64 RB PCGS
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Heritage
Дата 16 апреля 2014
Сохранность PF65 RB PCGS
Цена
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Где продать?
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