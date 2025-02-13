flag
Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952

Пенни 1881 года "Тип 1860-1894" (Великобритания, Виктория)

Аверс монеты - Пенни 1881 года "Тип 1860-1894" - цена монеты - Великобритания, Виктория Реверс монеты - Пенни 1881 года "Тип 1860-1894" - цена монеты - Великобритания, Виктория

Фотография: Dix Noonan Webb

Техническая информация

  • Металл Бронза
  • Вес 9,4 гр
  • Диаметр 30,7 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 2,302,000

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Виктория
  • Номинал Пенни
  • Год 1881
  • Правитель Виктория (Королева Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (32) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты Пенни 1881 года. Это бронзовая монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 25062 проданному на аукционе Heritage Auctions за 3525 USD. Торги состоялись 10 апреля 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Davissons Ltd. (1)
  • DNW (2)
  • Goldberg (3)
  • Heritage (5)
  • Spink (15)
  • Stack's (1)
  • Stanley Gibbons Baldwin's (5)
Великобритания Пенни 1881 на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - July 10, 2024
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 10 июля 2024
Сохранность F
Цена
83 $
Цена в валюте аукциона 65 GBP
Великобритания Пенни 1881 на аукционе Heritage - October 23, 2023
Продавец Heritage
Дата 23 октября 2023
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
204 $
Цена в валюте аукциона 204 USD
Великобритания Пенни 1881 на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - October 18, 2023
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 18 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Пенни 1881 на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - November 8, 2022
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 8 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Пенни 1881 на аукционе Spink - November 18, 2021
Продавец Spink
Дата 18 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Пенни 1881 на аукционе Spink - November 18, 2021
Продавец Spink
Дата 18 ноября 2021
Сохранность F
Цена
Великобритания Пенни 1881 на аукционе DNW - July 7, 2021
Продавец DNW
Дата 7 июля 2021
Сохранность XF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Пенни 1881 на аукционе DNW - September 20, 2018
Продавец DNW
Дата 20 сентября 2018
Сохранность AU
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Пенни 1881 на аукционе Stack's - August 2, 2017
Великобритания Пенни 1881 на аукционе Stack's - August 2, 2017
Продавец Stack's
Дата 2 августа 2017
Сохранность PF65 RD PCGS
Цена
Великобритания Пенни 1881 на аукционе Davissons Ltd. - February 22, 2017
Продавец Davissons Ltd.
Дата 22 февраля 2017
Сохранность XF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Пенни 1881 на аукционе Spink - January 17, 2017
Продавец Spink
Дата 17 января 2017
Сохранность MS64 RB PCGS
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Пенни 1881 на аукционе Spink - March 22, 2016
Продавец Spink
Дата 22 марта 2016
Сохранность XF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Пенни 1881 на аукционе Spink - December 17, 2014
Продавец Spink
Дата 17 декабря 2014
Сохранность XF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Пенни 1881 на аукционе Spink - December 17, 2014
Продавец Spink
Дата 17 декабря 2014
Сохранность XF
Цена
Великобритания Пенни 1881 на аукционе Spink - December 17, 2014
Продавец Spink
Дата 17 декабря 2014
Сохранность XF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Пенни 1881 на аукционе Spink - June 17, 2014
Великобритания Пенни 1881 на аукционе Spink - June 17, 2014
Продавец Spink
Дата 17 июня 2014
Сохранность UNC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Пенни 1881 на аукционе Spink - June 17, 2014
Великобритания Пенни 1881 на аукционе Spink - June 17, 2014
Продавец Spink
Дата 17 июня 2014
Сохранность UNC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Пенни 1881 на аукционе Heritage - April 16, 2014
Великобритания Пенни 1881 на аукционе Heritage - April 16, 2014
Продавец Heritage
Дата 16 апреля 2014
Сохранность PF65 RB PCGS
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Пенни 1881 на аукционе Spink - January 14, 2014
Великобритания Пенни 1881 на аукционе Spink - January 14, 2014
Продавец Spink
Дата 14 января 2014
Сохранность UNC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Пенни 1881 на аукционе Spink - January 14, 2014
Великобритания Пенни 1881 на аукционе Spink - January 14, 2014
Продавец Spink
Дата 14 января 2014
Сохранность PROOF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Пенни 1881 на аукционе Spink - January 14, 2014
Великобритания Пенни 1881 на аукционе Spink - January 14, 2014
Продавец Spink
Дата 14 января 2014
Сохранность PROOF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно

Где продать?

Для продажи Пенни 1881 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 466
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Великобритании Каталог монет Виктории Монеты Великобритании 1881 года Все британские монеты британские бронзовые монеты британские монеты номиналом Пенни Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Auktionen Frühwald
Аукцион 13 февр. 2025
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 22 янв. 2025
Top lot
Top lot
Roccaro Collezioni
Аукцион 15 февр. 2025
Категория
Год
Поиск

Открыто по подписке

Открыть