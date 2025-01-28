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Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952

1/2 пенни 1881 года H (Великобритания, Виктория)

Аверс монеты - 1/2 пенни 1881 года H - цена монеты - Великобритания, Виктория Реверс монеты - 1/2 пенни 1881 года H - цена монеты - Великобритания, Виктория

Фотография: Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc.

Техническая информация

  • Металл Бронза
  • Вес 5,7 гр
  • Диаметр 25,4 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,792,000

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Виктория
  • Номинал 1/2 пенни
  • Год 1881
  • Правитель Виктория (Королева Великобритании)
  • Монетный двор Бирмингем
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (17) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 пенни 1881 года со знаком H. Это бронзовая монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 294 проданному на аукционе Davissons Ltd. за 280 USD. Торги состоялись 22 февраля 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 1/2 пенни 1881 H на аукционе AB Philea & Myntkompaniet - September 21, 2024
Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 21 сентября 2024
Сохранность AU
Цена
78 $
Цена в валюте аукциона 70 EUR
Великобритания 1/2 пенни 1881 H на аукционе Heritage - October 23, 2023
Продавец Heritage
Дата 23 октября 2023
Сохранность MS65 RB NGC
Цена
169 $
Цена в валюте аукциона 169 USD
Великобритания 1/2 пенни 1881 H на аукционе Heritage - October 23, 2023
Продавец Heritage
Дата 23 октября 2023
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
******
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Великобритания 1/2 пенни 1881 H на аукционе NOONANS - September 29, 2022
Продавец NOONANS
Дата 29 сентября 2022
Сохранность MS65 RB NGC
Цена
******
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Великобритания 1/2 пенни 1881 H на аукционе Goldberg - September 16, 2020
Великобритания 1/2 пенни 1881 H на аукционе Goldberg - September 16, 2020
Продавец Goldberg
Дата 16 сентября 2020
Сохранность UNC
Цена
******
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Великобритания 1/2 пенни 1881 H на аукционе Stephen Album - September 14, 2019
Продавец Stephen Album
Дата 14 сентября 2019
Сохранность MS64 BN PCGS
Цена
******
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Великобритания 1/2 пенни 1881 H на аукционе Goldberg - June 5, 2019
Великобритания 1/2 пенни 1881 H на аукционе Goldberg - June 5, 2019
Продавец Goldberg
Дата 5 июня 2019
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
******
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Великобритания 1/2 пенни 1881 H на аукционе Numisor - November 20, 2018
Продавец Numisor
Дата 20 ноября 2018
Сохранность MS64 RD NGC
Цена
******
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Великобритания 1/2 пенни 1881 H на аукционе Numisor - October 19, 2018
Продавец Numisor
Дата 19 октября 2018
Сохранность MS65 RD NGC
Цена
******
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Великобритания 1/2 пенни 1881 H на аукционе Heritage - August 26, 2018
Великобритания 1/2 пенни 1881 H на аукционе Heritage - August 26, 2018
Продавец Heritage
Дата 26 августа 2018
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
******
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Великобритания 1/2 пенни 1881 H на аукционе Davissons Ltd. - February 22, 2017
Продавец Davissons Ltd.
Дата 22 февраля 2017
Сохранность UNC
Цена
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Великобритания 1/2 пенни 1881 H на аукционе DNW - June 9, 2016
Продавец DNW
Дата 9 июня 2016
Сохранность UNC
Цена
******
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Великобритания 1/2 пенни 1881 H на аукционе Heritage - April 18, 2013
Великобритания 1/2 пенни 1881 H на аукционе Heritage - April 18, 2013
Продавец Heritage
Дата 18 апреля 2013
Сохранность MS62 BN PCGS
Цена
******
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Великобритания 1/2 пенни 1881 H на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - May 4, 2011
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 4 мая 2011
Сохранность UNC
Цена
******
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Великобритания 1/2 пенни 1881 H на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - May 4, 2011
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 4 мая 2011
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1/2 пенни 1881 H на аукционе Heritage - January 12, 2010
Великобритания 1/2 пенни 1881 H на аукционе Heritage - January 12, 2010
Продавец Heritage
Дата 12 января 2010
Сохранность MS62 RB
Цена
******
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Великобритания 1/2 пенни 1881 H на аукционе Heritage - June 2, 2008
Великобритания 1/2 пенни 1881 H на аукционе Heritage - June 2, 2008
Продавец Heritage
Дата 2 июня 2008
Сохранность UNC
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 1/2 пенни 1881 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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