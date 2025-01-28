Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952
1/2 пенни 1881 года H (Великобритания, Виктория)
Фотография: Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc.
Техническая информация
- Металл Бронза
- Вес 5,7 гр
- Диаметр 25,4 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,792,000
Описание
- Страна Великобритания
- Период Виктория
- Номинал 1/2 пенни
- Год 1881
- Правитель Виктория (Королева Великобритании)
- Монетный двор Бирмингем
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (17) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 пенни 1881 года со знаком H. Это бронзовая монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 294 проданному на аукционе Davissons Ltd. за 280 USD. Торги состоялись 22 февраля 2017.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 21 сентября 2024
Сохранность AU
Цена
78 $
Цена в валюте аукциона 70 EUR
Продавец Heritage
Дата 23 октября 2023
Сохранность MS65 RB NGC
Цена
169 $
Цена в валюте аукциона 169 USD
Продавец Heritage
Дата 23 октября 2023
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец NOONANS
Дата 29 сентября 2022
Сохранность MS65 RB NGC
Цена
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Продавец Stephen Album
Дата 14 сентября 2019
Сохранность MS64 BN PCGS
Цена
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Продавец Goldberg
Дата 5 июня 2019
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
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Продавец Numisor
Дата 20 ноября 2018
Сохранность MS64 RD NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Numisor
Дата 19 октября 2018
Сохранность MS65 RD NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Heritage
Дата 26 августа 2018
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Davissons Ltd.
Дата 22 февраля 2017
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 18 апреля 2013
Сохранность MS62 BN PCGS
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 4 мая 2011
Сохранность UNC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 4 мая 2011
Сохранность XF
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Heritage
Дата 12 января 2010
Сохранность MS62 RB
Цена
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Где продать?
Для продажи 1/2 пенни 1881 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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