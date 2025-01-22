Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936
Пенни 1881 года "Тип 1838-1887" (Великобритания, Виктория)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 0,47 гр
- Чистого серебра (0,014 oz) 0,4347 гр
- Диаметр 11 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж BU 9,017
Описание
- Страна Великобритания
- Период Виктория
- Номинал Пенни
- Год 1881
- Правитель Виктория (Королева Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты Пенни 1881 года. Это серебряная монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 448 проданному на аукционе Eretz Auctions за 100 USD. Торги состоялись 8 февраля 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Где продать?
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