flag
Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

2 пенса 1881 года (Великобритания, Виктория)

Аверс монеты - 2 пенса 1881 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Виктория Реверс монеты - 2 пенса 1881 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Виктория

Фотография: Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 0,9 гр
  • Чистого серебра (0,0268 oz) 0,8325 гр
  • Диаметр 13,4 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж BU 6,001

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Виктория
  • Номинал 2 пенса
  • Год 1881
  • Правитель Виктория (Королева Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 2 пенса 1881 года. Это серебряная монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 995 проданному на аукционе Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH за 60 EUR. Торги состоялись 20 ноября 2023.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Emporium Hamburg (1)
Великобритания 2 пенса 1881 на аукционе Emporium Hamburg - November 24, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно

Где продать?

Для продажи 2 пенса 1881 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 466
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Великобритании Каталог монет Виктории Монеты Великобритании 1881 года Все британские монеты британские серебряные монеты британские монеты номиналом 2 пенса Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
H.D. Rauch
Аукцион 7 февр. 2025
Top lot
Top lot
Roccaro Collezioni
Аукцион 15 февр. 2025
Категория
Год
Поиск

Открыто по подписке

Открыть