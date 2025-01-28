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1 шиллинг 1881 года (Великобритания, Виктория)

Аверс монеты - 1 шиллинг 1881 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Виктория Реверс монеты - 1 шиллинг 1881 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Виктория

Фотография: NOONANS

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 5,7 гр
  • Чистого серебра (0,1695 oz) 5,2725 гр
  • Диаметр 23,5 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 5,255,000

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Виктория
  • Номинал 1 шиллинг
  • Год 1881
  • Правитель Виктория (Королева Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (30) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 шиллинг 1881 года. Это серебряная монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 4684 проданному на аукционе Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. за 345 USD. Торги состоялись 2 июня 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 1 шиллинг 1881 на аукционе NOONANS - December 10, 2024
Продавец NOONANS
Дата 10 декабря 2024
Сохранность XF
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1881 на аукционе London Coins - June 2, 2024
Продавец London Coins
Дата 2 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
217 $
Цена в валюте аукциона 170 GBP
Великобритания 1 шиллинг 1881 на аукционе NOONANS - April 16, 2024
Продавец NOONANS
Дата 16 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
224 $
Цена в валюте аукциона 180 GBP
Великобритания 1 шиллинг 1881 на аукционе London Coins - March 3, 2024
Продавец London Coins
Дата 3 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1881 на аукционе Coinhouse - October 9, 2022
Продавец Coinhouse
Дата 9 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1881 на аукционе Spink - June 27, 2022
Продавец Spink
Дата 27 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1881 на аукционе London Coins - December 5, 2021
Продавец London Coins
Дата 5 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1881 на аукционе London Coins - December 5, 2021
Продавец London Coins
Дата 5 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1881 на аукционе DNW - September 8, 2021
Продавец DNW
Дата 8 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1881 на аукционе Spink - July 20, 2021
Продавец Spink
Дата 20 июля 2021
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1881 на аукционе DNW - March 10, 2021
Продавец DNW
Дата 10 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1881 на аукционе London Coins - March 7, 2021
Продавец London Coins
Дата 7 марта 2021
Сохранность XF
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1881 на аукционе Spink - October 7, 2020
Продавец Spink
Дата 7 октября 2020
Сохранность UNC
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1881 на аукционе DNW - September 16, 2020
Продавец DNW
Дата 16 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1881 на аукционе Davissons Ltd. - August 26, 2020
Продавец Davissons Ltd.
Дата 26 августа 2020
Сохранность VF
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1881 на аукционе Stack's - August 11, 2020
Великобритания 1 шиллинг 1881 на аукционе Stack's - August 11, 2020
Продавец Stack's
Дата 11 августа 2020
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1881 на аукционе Baldwin's of St. James's - November 22, 2018
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 22 ноября 2018
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1881 на аукционе Heritage - March 23, 2017
Великобритания 1 шиллинг 1881 на аукционе Heritage - March 23, 2017
Продавец Heritage
Дата 23 марта 2017
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1881 на аукционе DNW - March 16, 2017
Продавец DNW
Дата 16 марта 2017
Сохранность XF
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1881 на аукционе Heritage - May 22, 2016
Великобритания 1 шиллинг 1881 на аукционе Heritage - May 22, 2016
Продавец Heritage
Дата 22 мая 2016
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1881 на аукционе Heritage - February 28, 2016
Великобритания 1 шиллинг 1881 на аукционе Heritage - February 28, 2016
Продавец Heritage
Дата 28 февраля 2016
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 шиллинг 1881 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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