Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952
1 шиллинг 1881 года (Великобритания, Виктория)
Фотография: NOONANS
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 5,7 гр
- Чистого серебра (0,1695 oz) 5,2725 гр
- Диаметр 23,5 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 5,255,000
Описание
- Страна Великобритания
- Период Виктория
- Номинал 1 шиллинг
- Год 1881
- Правитель Виктория (Королева Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (30) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 шиллинг 1881 года. Это серебряная монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 4684 проданному на аукционе Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. за 345 USD. Торги состоялись 2 июня 2013.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец London Coins
Дата 5 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Stack's
Дата 11 августа 2020
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 22 ноября 2018
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 23 марта 2017
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Где продать?
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