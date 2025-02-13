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Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

3 пенса 1843 года (Великобритания, Виктория)

Аверс монеты - 3 пенса 1843 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Виктория Реверс монеты - 3 пенса 1843 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Виктория

Фотография: Katz Auction

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 1,41 гр
  • Чистого серебра (0,0419 oz) 1,3042 гр
  • Диаметр 16 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 2,029,999
  • Тираж BU 4,488

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Виктория
  • Номинал 3 пенса
  • Год 1843
  • Правитель Виктория (Королева Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (14)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 3 пенса 1843 года. Это серебряная монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 32483 проданному на аукционе Heritage Auctions за 423 USD. Торги состоялись 9 апреля 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 3 пенса 1843 на аукционе HARMERS - September 30, 2024
Продавец HARMERS
Дата 30 сентября 2024
Сохранность XF
Цена
Великобритания 3 пенса 1843 на аукционе Pesek Auctions - September 26, 2024
Великобритания 3 пенса 1843 на аукционе Pesek Auctions - September 26, 2024
Продавец Pesek Auctions
Дата 26 сентября 2024
Сохранность VF
Цена
Великобритания 3 пенса 1843 на аукционе Pesek Auctions - September 26, 2024
Великобритания 3 пенса 1843 на аукционе Pesek Auctions - September 26, 2024
Продавец Pesek Auctions
Дата 26 сентября 2024
Сохранность F
Цена
Великобритания 3 пенса 1843 на аукционе MDC Monaco - June 22, 2024
Продавец MDC Monaco
Дата 22 июня 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
43 $
Цена в валюте аукциона 40 EUR
Великобритания 3 пенса 1843 на аукционе CoinsNB - March 23, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 23 марта 2024
Сохранность XF
Цена
24 $
Цена в валюте аукциона 22 EUR
Великобритания 3 пенса 1843 на аукционе Auctiones - September 18, 2022
Продавец Auctiones
Дата 18 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 3 пенса 1843 на аукционе London Coins - September 4, 2022
Продавец London Coins
Дата 4 сентября 2022
Сохранность F
Цена
Великобритания 3 пенса 1843 на аукционе Katz - June 8, 2022
Продавец Katz
Дата 8 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 3 пенса 1843 на аукционе London Coins - December 5, 2021
Продавец London Coins
Дата 5 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 3 пенса 1843 на аукционе DNW - February 13, 2020
Продавец DNW
Дата 13 февраля 2020
Сохранность XF
Цена
******
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Великобритания 3 пенса 1843 на аукционе London Coins - March 3, 2019
Продавец London Coins
Дата 3 марта 2019
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 3 пенса 1843 на аукционе Heritage - October 29, 2015
Великобритания 3 пенса 1843 на аукционе Heritage - October 29, 2015
Продавец Heritage
Дата 29 октября 2015
Сохранность AU50 PCGS
Цена
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Великобритания 3 пенса 1843 на аукционе Heritage - April 14, 2015
Великобритания 3 пенса 1843 на аукционе Heritage - April 14, 2015
Продавец Heritage
Дата 14 апреля 2015
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Великобритания 3 пенса 1843 на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - November 8, 2008
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 8 ноября 2008
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 3 пенса 1843 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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