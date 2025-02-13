Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936
3 пенса 1843 года (Великобритания, Виктория)
Фотография: Katz Auction
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 1,41 гр
- Чистого серебра (0,0419 oz) 1,3042 гр
- Диаметр 16 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 2,029,999
- Тираж BU 4,488
Описание
- Страна Великобритания
- Период Виктория
- Номинал 3 пенса
- Год 1843
- Правитель Виктория (Королева Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (14)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 3 пенса 1843 года. Это серебряная монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 32483 проданному на аукционе Heritage Auctions за 423 USD. Торги состоялись 9 апреля 2015.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 29 октября 2015
Сохранность AU50 PCGS
Цена
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Продавец Heritage
Дата 14 апреля 2015
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
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