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Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

Монеты Великобритании 1843 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
Соверен 1843 WW Герб
Средняя цена 1000 $
Продажи
4 265
Аверс
Реверс
Соверен 1843 WW Герб Узкий щит
Средняя цена 12000 $
Продажи
0 21
Аверс
Реверс
1/2 соверена 1843
Средняя цена 1100 $
Продажи
0 13

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
1/2 кроны (Полукрона) 1843
Средняя цена 1000 $
Продажи
0 57
Аверс
Реверс
1 шиллинг 1843
Средняя цена 600 $
Продажи
0 25
Аверс
Реверс
6 пенсов 1843
Средняя цена 320 $
Продажи
0 32
Аверс
Реверс
4 пенса (1 Грот) 1843
Средняя цена 100 $
Продажи
2 7
Аверс
Реверс
4 пенса (1 Грот) 1843
Средняя цена 150 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
3 пенса 1843
Средняя цена 90 $
Продажи
0 14
Аверс
Реверс
2 пенса 1843
Средняя цена 20 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
1-1/2 пенса 1843
Средняя цена 45 $
Продажи
4 94
Аверс
Реверс
Пенни 1843
Средняя цена 30 $
Продажи
0 2

Медные монеты

Аверс
Реверс
Пенни 1843 WW
Средняя цена 2200 $
Продажи
0 25
Аверс
Реверс
1/2 пенни 1843 WW
Средняя цена 360 $
Продажи
0 23
Аверс
Реверс
Фартинг 1843 WW
Средняя цена 90 $
Продажи
0 38
Аверс
Реверс
1/2 фартинга 1843
Средняя цена 45 $
Продажи
1 52
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