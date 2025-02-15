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Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

Пенни 1843 года "Тип 1838-1887" (Великобритания, Виктория)

Аверс монеты - Пенни 1843 года "Тип 1838-1887" - цена серебряной монеты - Великобритания, Виктория Реверс монеты - Пенни 1843 года "Тип 1838-1887" - цена серебряной монеты - Великобритания, Виктория

Фотография: TimeLine Auctions

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 0,47 гр
  • Чистого серебра (0,014 oz) 0,4347 гр
  • Диаметр 11 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж BU 8,896

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Виктория
  • Номинал Пенни
  • Год 1843
  • Правитель Виктория (Королева Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты Пенни 1843 года. Это серебряная монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 1072 проданному на аукционе The Coinhouse Auctions за 30 EUR. Торги состоялись 26 сентября 2020.

Сохранность
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  • Coinhouse (1)
  • TimeLine Auctions (1)
Великобритания Пенни 1843 на аукционе Coinhouse - September 27, 2020
Продавец Coinhouse
Дата 27 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
35 $
Цена в валюте аукциона 30 EUR
Великобритания Пенни 1843 на аукционе TimeLine Auctions - February 25, 2017
Продавец TimeLine Auctions
Дата 25 февраля 2017
Сохранность XF
Цена
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