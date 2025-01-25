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Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952

Соверен 1843 года WW "Герб". Узкий щит (Великобритания, Виктория)

Разновидность: Узкий щит

Аверс монеты - Соверен 1843 года WW "Герб" Узкий щит - цена золотой монеты - Великобритания, Виктория Реверс монеты - Соверен 1843 года WW "Герб" Узкий щит - цена золотой монеты - Великобритания, Виктория

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 7,99 гр
  • Чистого золота (0,2356 oz) 7,3268 гр
  • Диаметр 22,1 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 5,982,000

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Виктория
  • Номинал Соверен
  • Год 1843
  • Правитель Виктория (Королева Великобритании)
  • Монетный двор Королевский монетный двор
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (21) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты Соверен 1843 года "Герб" со знаком WW. Узкий щит. Это золотая монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 43 проданному на аукционе Baldwin's of St. James's за 24000 GBP. Торги состоялись 26 сентября 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания Соверен 1843 WW "Герб" на аукционе NOONANS - September 18, 2024
Продавец NOONANS
Дата 18 сентября 2024
Сохранность AU55 NGC
Цена
12509 $
Цена в валюте аукциона 9500 GBP
Великобритания Соверен 1843 WW "Герб" на аукционе Heritage - May 10, 2024
Продавец Heritage
Дата 10 мая 2024
Сохранность XF45 PCGS
Цена
10000 $
Цена в валюте аукциона 10000 USD
Великобритания Соверен 1843 WW "Герб" на аукционе SINCONA - May 15, 2023
Продавец SINCONA
Дата 15 мая 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Великобритания Соверен 1843 WW "Герб" на аукционе Coin Cabinet - April 24, 2022
Продавец Coin Cabinet
Дата 24 апреля 2022
Сохранность XF40 PCGS
Цена
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Великобритания Соверен 1843 WW "Герб" на аукционе St James’s - February 24, 2022
Продавец St James’s
Дата 24 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
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Великобритания Соверен 1843 WW "Герб" на аукционе Coin Cabinet - November 14, 2021
Продавец Coin Cabinet
Дата 14 ноября 2021
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Великобритания Соверен 1843 WW "Герб" на аукционе HARMERS - September 27, 2021
Продавец HARMERS
Дата 27 сентября 2021
Сохранность XF40 PCGS
Цена
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Великобритания Соверен 1843 WW "Герб" на аукционе Sovereign Rarities - September 21, 2021
Продавец Sovereign Rarities
Дата 21 сентября 2021
Сохранность F
Цена
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Великобритания Соверен 1843 WW "Герб" на аукционе Coin Cabinet - March 28, 2021
Продавец Coin Cabinet
Дата 28 марта 2021
Сохранность XF45 PCGS
Цена
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Великобритания Соверен 1843 WW "Герб" на аукционе London Coins - December 6, 2020
Продавец London Coins
Дата 6 декабря 2020
Сохранность F
Цена
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Великобритания Соверен 1843 WW "Герб" на аукционе Baldwin's of St. James's - September 26, 2018
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 26 сентября 2018
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Великобритания Соверен 1843 WW "Герб" на аукционе Baldwin's of St. James's - June 7, 2018
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 7 июня 2018
Сохранность AU53 PCGS
Цена
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Великобритания Соверен 1843 WW "Герб" на аукционе London Coins - March 18, 2018
Продавец London Coins
Дата 18 марта 2018
Сохранность VG
Цена
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Великобритания Соверен 1843 WW "Герб" на аукционе Baldwin's of St. James's - November 30, 2016
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 30 ноября 2016
Сохранность XF45 PCGS
Цена
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Великобритания Соверен 1843 WW "Герб" на аукционе Cayón - April 28, 2016
Продавец Cayón
Дата 28 апреля 2016
Сохранность VF
Цена
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Великобритания Соверен 1843 WW "Герб" на аукционе Baldwin's of St. James's - May 19, 2015
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 19 мая 2015
Сохранность XF
Цена
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Великобритания Соверен 1843 WW "Герб" на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - May 8, 2014
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 8 мая 2014
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания Соверен 1843 WW "Герб" на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - May 8, 2014
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 8 мая 2014
Сохранность F
Цена
******
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Великобритания Соверен 1843 WW "Герб" на аукционе Spink - December 2, 2013
Продавец Spink
Дата 2 декабря 2013
Сохранность VF
Цена
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Великобритания Соверен 1843 WW "Герб" на аукционе Stack's - August 16, 2013
Великобритания Соверен 1843 WW "Герб" на аукционе Stack's - August 16, 2013
Продавец Stack's
Дата 16 августа 2013
Сохранность VF30 NGC
Цена
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Великобритания Соверен 1843 WW "Герб" на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - May 8, 2012
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 8 мая 2012
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

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