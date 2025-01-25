Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952
Соверен 1843 года WW "Герб". Узкий щит (Великобритания, Виктория)
Разновидность: Узкий щит
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 7,99 гр
- Чистого золота (0,2356 oz) 7,3268 гр
- Диаметр 22,1 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 5,982,000
Описание
- Страна Великобритания
- Период Виктория
- Номинал Соверен
- Год 1843
- Правитель Виктория (Королева Великобритании)
- Монетный двор Королевский монетный двор
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (21) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты Соверен 1843 года "Герб" со знаком WW. Узкий щит. Это золотая монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 43 проданному на аукционе Baldwin's of St. James's за 24000 GBP. Торги состоялись 26 сентября 2018.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец NOONANS
Дата 18 сентября 2024
Сохранность AU55 NGC
Цена
12509 $
Цена в валюте аукциона 9500 GBP
Продавец Heritage
Дата 10 мая 2024
Сохранность XF45 PCGS
Цена
10000 $
Цена в валюте аукциона 10000 USD
Продавец Coin Cabinet
Дата 24 апреля 2022
Сохранность XF40 PCGS
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Coin Cabinet
Дата 14 ноября 2021
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец HARMERS
Дата 27 сентября 2021
Сохранность XF40 PCGS
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Sovereign Rarities
Дата 21 сентября 2021
Сохранность F
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Coin Cabinet
Дата 28 марта 2021
Сохранность XF45 PCGS
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 26 сентября 2018
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 7 июня 2018
Сохранность AU53 PCGS
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 30 ноября 2016
Сохранность XF45 PCGS
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 19 мая 2015
Сохранность XF
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 8 мая 2014
Сохранность VF
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 8 мая 2014
Сохранность F
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Stack's
Дата 16 августа 2013
Сохранность VF30 NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Где продать?
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