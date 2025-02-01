Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936
1 шиллинг 1843 года (Великобритания, Виктория)
Фотография: NOONANS
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 5,7 гр
- Чистого серебра (0,1695 oz) 5,2725 гр
- Диаметр 23,5 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 1,465,000
Описание
- Страна Великобритания
- Период Виктория
- Номинал 1 шиллинг
- Год 1843
- Правитель Виктория (Королева Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (25)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 шиллинг 1843 года. Это серебряная монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 33918 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1763 USD. Торги состоялись 12 января 2016.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Stack's
Дата 12 сентября 2024
Сохранность MS65 PCGS
Цена
1600 $
Цена в валюте аукциона 1600 USD
Продавец London Coins
Дата 1 сентября 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец London Coins
Дата 5 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 27 апреля 2020
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Heritage
Дата 6 декабря 2018
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Где продать?
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