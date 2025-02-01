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Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

1 шиллинг 1843 года (Великобритания, Виктория)

Аверс монеты - 1 шиллинг 1843 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Виктория Реверс монеты - 1 шиллинг 1843 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Виктория

Фотография: NOONANS

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 5,7 гр
  • Чистого серебра (0,1695 oz) 5,2725 гр
  • Диаметр 23,5 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 1,465,000

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Виктория
  • Номинал 1 шиллинг
  • Год 1843
  • Правитель Виктория (Королева Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (25)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 шиллинг 1843 года. Это серебряная монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 33918 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1763 USD. Торги состоялись 12 января 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 1 шиллинг 1843 на аукционе London Coins - December 1, 2024
Продавец London Coins
Дата 1 декабря 2024
Сохранность VF
Цена
153 $
Цена в валюте аукциона 120 GBP
Великобритания 1 шиллинг 1843 на аукционе Stack's - September 12, 2024
Великобритания 1 шиллинг 1843 на аукционе Stack's - September 12, 2024
Продавец Stack's
Дата 12 сентября 2024
Сохранность MS65 PCGS
Цена
1600 $
Цена в валюте аукциона 1600 USD
Великобритания 1 шиллинг 1843 на аукционе London Coins - September 1, 2024
Продавец London Coins
Дата 1 сентября 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг 1843 на аукционе NOONANS - July 11, 2024
Продавец NOONANS
Дата 11 июля 2024
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1843 на аукционе London Coins - June 2, 2024
Продавец London Coins
Дата 2 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1843 на аукционе Spink - June 27, 2022
Продавец Spink
Дата 27 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1843 на аукционе London Coins - March 6, 2022
Продавец London Coins
Дата 6 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1843 на аукционе London Coins - December 5, 2021
Продавец London Coins
Дата 5 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг 1843 на аукционе London Coins - December 5, 2021
Продавец London Coins
Дата 5 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1843 на аукционе DNW - September 8, 2021
Продавец DNW
Дата 8 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1843 на аукционе Spink - July 7, 2021
Продавец Spink
Дата 7 июля 2021
Сохранность VF
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг 1843 на аукционе DNW - July 7, 2021
Продавец DNW
Дата 7 июля 2021
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1843 на аукционе DNW - December 2, 2020
Продавец DNW
Дата 2 декабря 2020
Сохранность UNC
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1843 на аукционе Spink - November 10, 2020
Продавец Spink
Дата 10 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1843 на аукционе Heritage - April 27, 2020
Великобритания 1 шиллинг 1843 на аукционе Heritage - April 27, 2020
Продавец Heritage
Дата 27 апреля 2020
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1843 на аукционе DNW - October 10, 2019
Продавец DNW
Дата 10 октября 2019
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1843 на аукционе DNW - June 6, 2019
Продавец DNW
Дата 6 июня 2019
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1843 на аукционе Heritage - December 6, 2018
Великобритания 1 шиллинг 1843 на аукционе Heritage - December 6, 2018
Продавец Heritage
Дата 6 декабря 2018
Сохранность MS62 PCGS
Цена
******
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Великобритания 1 шиллинг 1843 на аукционе Spink - July 3, 2018
Продавец Spink
Дата 3 июля 2018
Сохранность AU
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1843 на аукционе Heritage Eur - May 18, 2018
Продавец Heritage Eur
Дата 18 мая 2018
Сохранность XF
Цена
******
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Великобритания 1 шиллинг 1843 на аукционе Heritage - January 13, 2016
Великобритания 1 шиллинг 1843 на аукционе Heritage - January 13, 2016
Продавец Heritage
Дата 13 января 2016
Сохранность MS65 PCGS
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 1 шиллинг 1843 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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