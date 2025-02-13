flag
Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

4 пенса (1 Грот) 1843 года "Тип 1837-1862" (Великобритания, Виктория)

Аверс монеты - 4 пенса (1 Грот) 1843 года "Тип 1837-1862" - цена серебряной монеты - Великобритания, Виктория Реверс монеты - 4 пенса (1 Грот) 1843 года "Тип 1837-1862" - цена серебряной монеты - Великобритания, Виктория

Фотография: Comptoir des Monnaies

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 1,89 гр
  • Чистого серебра (0,0562 oz) 1,7483 гр
  • Диаметр 16 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,818,000

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Виктория
  • Номинал 4 пенса (1 Грот)
  • Год 1843
  • Правитель Виктория (Королева Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 4 пенса (1 Грот) 1843 года. Это серебряная монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 4524 проданному на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's за 180 GBP. Торги состоялись 24 сентября 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • CMA Auctions (1)
  • Davissons Ltd. (1)
  • Goldberg (1)
  • Heritage (1)
  • St James’s (1)
Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1843 на аукционе CMA Auctions - May 25, 2023
Продавец CMA Auctions
Дата 25 мая 2023
Сохранность VF
Цена
31 $
Цена в валюте аукциона 25 GBP
Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1843 на аукционе St James’s - May 20, 2021
Продавец St James’s
Дата 20 мая 2021
Сохранность AU
Цена
99 $
Цена в валюте аукциона 70 GBP
Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1843 на аукционе Davissons Ltd. - September 20, 2017
Продавец Davissons Ltd.
Дата 20 сентября 2017
Сохранность XF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1843 на аукционе Heritage - February 28, 2016
Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1843 на аукционе Heritage - February 28, 2016
Продавец Heritage
Дата 28 февраля 2016
Сохранность MS63 PCGS
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1843 на аукционе Goldberg - June 5, 2013
Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1843 на аукционе Goldberg - June 5, 2013
Продавец Goldberg
Дата 5 июня 2013
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Где купить?
Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1843 на аукционе NOONANS - February 18, 2025
Продавец NOONANS
Дата 18 февраля 2025
Сохранность XF
К аукциону
Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1843 на аукционе NOONANS - February 18, 2025
Продавец NOONANS
Дата 18 февраля 2025
Сохранность XF
К аукциону

Где продать?

Для продажи 4 пенса (1 Грот) 1843 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 466
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Великобритании Каталог монет Виктории Монеты Великобритании 1843 года Все британские монеты британские серебряные монеты британские монеты номиналом 4 пенса (1 Грот) Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Auktionen Frühwald
Аукцион 13 февр. 2025
Top lot
Top lot
Artemide Aste s.r.l.
Аукцион 1 февр. 2025
Top lot
Top lot
Roccaro Collezioni
Аукцион 15 февр. 2025
Категория
Год
Поиск

Открыто по подписке

Открыть