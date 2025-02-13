Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936
4 пенса (1 Грот) 1843 года "Тип 1837-1862" (Великобритания, Виктория)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 1,89 гр
- Чистого серебра (0,0562 oz) 1,7483 гр
- Диаметр 16 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,818,000
Описание
- Страна Великобритания
- Период Виктория
- Номинал 4 пенса (1 Грот)
- Год 1843
- Правитель Виктория (Королева Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 4 пенса (1 Грот) 1843 года. Это серебряная монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 4524 проданному на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's за 180 GBP. Торги состоялись 24 сентября 2013.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- CMA Auctions (1)
- Davissons Ltd. (1)
- Goldberg (1)
- Heritage (1)
- St James’s (1)
Продавец Davissons Ltd.
Дата 20 сентября 2017
Сохранность XF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Heritage
Дата 28 февраля 2016
Сохранность MS63 PCGS
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Где купить?
Где продать?
Для продажи 4 пенса (1 Грот) 1843 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск