Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936
1/2 соверена 1843 года (Великобритания, Виктория)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 3,9940 гр
- Чистого золота (0,1178 oz) 3,6625 гр
- Диаметр 19 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 1,252,000
Описание
- Страна Великобритания
- Период Виктория
- Номинал 1/2 соверена
- Год 1843
- Правитель Виктория (Королева Великобритании)
- Монетный двор Королевский монетный двор
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (13)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 соверена 1843 года. Это золотая монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 3593 проданному на аукционе Auction World за 500000 JPY. Торги состоялись 15 октября 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2023
Сохранность VF30 NGC
Цена
225 $
Цена в валюте аукциона 200 CHF
Продавец Auction World
Дата 16 октября 2022
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Sedwick
Дата 6 мая 2022
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
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Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 17 февраля 2021
Сохранность F
Цена
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Продавец Coin Cabinet
Дата 29 декабря 2019
Сохранность AU50 PCGS
Цена
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Продавец Heritage
Дата 13 января 2016
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 21 января 2014
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Goldberg
Дата 16 сентября 2008
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Где продать?
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