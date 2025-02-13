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Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

1/2 соверена 1843 года (Великобритания, Виктория)

Аверс монеты - 1/2 соверена 1843 года - цена золотой монеты - Великобритания, Виктория Реверс монеты - 1/2 соверена 1843 года - цена золотой монеты - Великобритания, Виктория

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 3,9940 гр
  • Чистого золота (0,1178 oz) 3,6625 гр
  • Диаметр 19 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 1,252,000

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Виктория
  • Номинал 1/2 соверена
  • Год 1843
  • Правитель Виктория (Королева Великобритании)
  • Монетный двор Королевский монетный двор
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (13)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 соверена 1843 года. Это золотая монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 3593 проданному на аукционе Auction World за 500000 JPY. Торги состоялись 15 октября 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 1/2 соверена 1843 на аукционе Heritage - May 10, 2024
Продавец Heritage
Дата 10 мая 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
2200 $
Цена в валюте аукциона 2200 USD
Великобритания 1/2 соверена 1843 на аукционе SINCONA - October 24, 2023
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2023
Сохранность VF30 NGC
Цена
225 $
Цена в валюте аукциона 200 CHF
Великобритания 1/2 соверена 1843 на аукционе Auction World - October 16, 2022
Продавец Auction World
Дата 16 октября 2022
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
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Великобритания 1/2 соверена 1843 на аукционе Sedwick - May 6, 2022
Продавец Sedwick
Дата 6 мая 2022
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
******
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Великобритания 1/2 соверена 1843 на аукционе Baldwin's of St. James's - February 17, 2021
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 17 февраля 2021
Сохранность F
Цена
******
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Великобритания 1/2 соверена 1843 на аукционе Coin Cabinet - December 29, 2019
Продавец Coin Cabinet
Дата 29 декабря 2019
Сохранность AU50 PCGS
Цена
******
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Великобритания 1/2 соверена 1843 на аукционе SINCONA - October 24, 2018
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1/2 соверена 1843 на аукционе Heritage - December 28, 2017
Великобритания 1/2 соверена 1843 на аукционе Heritage - December 28, 2017
Продавец Heritage
Дата 28 декабря 2017
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания 1/2 соверена 1843 на аукционе Heritage - January 13, 2016
Великобритания 1/2 соверена 1843 на аукционе Heritage - January 13, 2016
Продавец Heritage
Дата 13 января 2016
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
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Великобритания 1/2 соверена 1843 на аукционе Heritage - January 21, 2014
Великобритания 1/2 соверена 1843 на аукционе Heritage - January 21, 2014
Продавец Heritage
Дата 21 января 2014
Сохранность AU58 NGC
Цена
******
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Великобритания 1/2 соверена 1843 на аукционе Goldberg - June 5, 2013
Великобритания 1/2 соверена 1843 на аукционе Goldberg - June 5, 2013
Продавец Goldberg
Дата 5 июня 2013
Сохранность MS64 PCGS
Цена
******
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Великобритания 1/2 соверена 1843 на аукционе Goldberg - September 16, 2008
Великобритания 1/2 соверена 1843 на аукционе Goldberg - September 16, 2008
Продавец Goldberg
Дата 16 сентября 2008
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
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Великобритания 1/2 соверена 1843 на аукционе Spink - September 26, 2006
Продавец Spink
Дата 26 сентября 2006
Сохранность VF
Цена
******
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Где продать?

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