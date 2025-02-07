Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936
Пенни 1843 года WW "Тип 1839-1860" (Великобритания, Виктория)
Фотография: Spink UK
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 18,8 гр
- Диаметр 34 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 484,000
Описание
- Страна Великобритания
- Период Виктория
- Номинал Пенни
- Год 1843
- Правитель Виктория (Королева Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (25)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты Пенни 1843 года со знаком WW. Это медная монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 141 проданному на аукционе Dix Noonan Webb за 4400 GBP. Торги состоялись 12 октября 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 12 июля 2022
Сохранность XF
Цена
2852 $
Цена в валюте аукциона 2400 GBP
Продавец DNW
Дата 12 октября 2021
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 15 января 2021
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Продавец Spink
Дата 24 сентября 2019
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
******
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Продавец Goldberg
Дата 5 июня 2019
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Stack's
Дата 16 января 2018
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Stack's
Дата 13 января 2018
Сохранность MS62 BN PCGS
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Davissons Ltd.
Дата 22 февраля 2017
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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