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Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

Пенни 1843 года WW "Тип 1839-1860" (Великобритания, Виктория)

Аверс монеты - Пенни 1843 года WW "Тип 1839-1860" - цена монеты - Великобритания, Виктория Реверс монеты - Пенни 1843 года WW "Тип 1839-1860" - цена монеты - Великобритания, Виктория

Фотография: Spink UK

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 18,8 гр
  • Диаметр 34 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 484,000

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Виктория
  • Номинал Пенни
  • Год 1843
  • Правитель Виктория (Королева Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (25)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты Пенни 1843 года со знаком WW. Это медная монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 141 проданному на аукционе Dix Noonan Webb за 4400 GBP. Торги состоялись 12 октября 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Stanley Gibbons Baldwin's (3)
Великобритания Пенни 1843 WW на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - October 18, 2023
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 18 октября 2023
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
Великобритания Пенни 1843 WW на аукционе NOONANS - July 14, 2022
Продавец NOONANS
Дата 14 июля 2022
Сохранность F
Цена
190 $
Цена в валюте аукциона 160 GBP
Великобритания Пенни 1843 WW на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - July 12, 2022
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 12 июля 2022
Сохранность XF
Цена
2852 $
Цена в валюте аукциона 2400 GBP
Великобритания Пенни 1843 WW на аукционе Schulman - April 13, 2022
Продавец Schulman
Дата 13 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Великобритания Пенни 1843 WW на аукционе Spink - November 18, 2021
Продавец Spink
Дата 18 ноября 2021
Сохранность G
Цена
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Великобритания Пенни 1843 WW на аукционе Spink - November 18, 2021
Продавец Spink
Дата 18 ноября 2021
Сохранность G
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Пенни 1843 WW на аукционе DNW - October 12, 2021
Продавец DNW
Дата 12 октября 2021
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Великобритания Пенни 1843 WW на аукционе Stack's - January 15, 2021
Великобритания Пенни 1843 WW на аукционе Stack's - January 15, 2021
Продавец Stack's
Дата 15 января 2021
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Великобритания Пенни 1843 WW на аукционе Spink - September 24, 2019
Великобритания Пенни 1843 WW на аукционе Spink - September 24, 2019
Продавец Spink
Дата 24 сентября 2019
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
******
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Великобритания Пенни 1843 WW на аукционе DNW - September 19, 2019
Продавец DNW
Дата 19 сентября 2019
Сохранность AU58 PCGS
Цена
Великобритания Пенни 1843 WW на аукционе Goldberg - June 5, 2019
Великобритания Пенни 1843 WW на аукционе Goldberg - June 5, 2019
Продавец Goldberg
Дата 5 июня 2019
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Великобритания Пенни 1843 WW на аукционе Spink - October 30, 2018
Продавец Spink
Дата 30 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Великобритания Пенни 1843 WW на аукционе DNW - September 20, 2018
Продавец DNW
Дата 20 сентября 2018
Сохранность VF
Цена
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Великобритания Пенни 1843 WW на аукционе DNW - June 14, 2018
Продавец DNW
Дата 14 июня 2018
Сохранность XF
Цена
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Великобритания Пенни 1843 WW на аукционе Stack's - January 16, 2018
Великобритания Пенни 1843 WW на аукционе Stack's - January 16, 2018
Продавец Stack's
Дата 16 января 2018
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
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Великобритания Пенни 1843 WW на аукционе Stack's - January 13, 2018
Великобритания Пенни 1843 WW на аукционе Stack's - January 13, 2018
Продавец Stack's
Дата 13 января 2018
Сохранность MS62 BN PCGS
Цена
******
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Великобритания Пенни 1843 WW на аукционе DNW - March 16, 2017
Продавец DNW
Дата 16 марта 2017
Сохранность XF
Цена
Великобритания Пенни 1843 WW на аукционе Davissons Ltd. - February 22, 2017
Продавец Davissons Ltd.
Дата 22 февраля 2017
Сохранность VF
Цена
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Великобритания Пенни 1843 WW на аукционе Spink - September 22, 2015
Продавец Spink
Дата 22 сентября 2015
Сохранность XF
Цена
******
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Великобритания Пенни 1843 WW на аукционе Grün - May 13, 2015
Продавец Grün
Дата 13 мая 2015
Сохранность VF
Цена
Великобритания Пенни 1843 WW на аукционе Heritage - January 7, 2013
Великобритания Пенни 1843 WW на аукционе Heritage - January 7, 2013
Продавец Heritage
Дата 7 января 2013
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Где продать?

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