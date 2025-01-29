Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936
3 пенса 1872 года (Великобритания, Виктория)
Фотография: Numismática Leilões
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 1,41 гр
- Чистого серебра (0,0419 oz) 1,3042 гр
- Диаметр 16 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 1,298,000
- Тираж BU 4,488
Описание
- Страна Великобритания
- Период Виктория
- Номинал 3 пенса
- Год 1872
- Правитель Виктория (Королева Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 3 пенса 1872 года. Это серебряная монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 141 проданному на аукционе St James’s Auction за 155 GBP. Торги состоялись 20 мая 2021.
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