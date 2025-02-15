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Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

Монеты Великобритании 1872 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
Соверен 1872 WW Герб Без номера
Средняя цена 910 $
Продажи
1 166
Аверс
Реверс
Соверен 1872 WW Герб Номер под бантом
Средняя цена 930 $
Продажи
3 476
Аверс
Реверс
Соверен 1872 WW Св. Георгий
Средняя цена 890 $
Продажи
3 267
Аверс
Реверс
1/2 соверена 1872
Средняя цена 390 $
Продажи
0 114

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
Флорин (2 шиллинга) 1872 WW Готическая
Средняя цена 490 $
Продажи
1 103
Аверс
Реверс
1 шиллинг 1872
Средняя цена 140 $
Продажи
0 144
Аверс
Реверс
6 пенсов 1872
Средняя цена 190 $
Продажи
0 20
Аверс
Реверс
4 пенса (1 Грот) 1872
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
3 пенса 1872
Средняя цена 110 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
2 пенса 1872
Средняя цена 30 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
Пенни 1872
Средняя цена 15 $
Продажи
0 2

Медные монеты

Аверс
Реверс
Пенни 1872
Средняя цена 410 $
Продажи
0 54
Аверс
Реверс
1/2 пенни 1872
Средняя цена 140 $
Продажи
0 15
Аверс
Реверс
Фартинг 1872
Средняя цена 150 $
Продажи
0 5
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