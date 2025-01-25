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Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

6 пенсов 1872 года (Великобритания, Виктория)

Аверс монеты - 6 пенсов 1872 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Виктория Реверс монеты - 6 пенсов 1872 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Виктория

Фотография: Pesek Auctions

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 2,8 гр
  • Чистого серебра (0,0833 oz) 2,59 гр
  • Диаметр 19 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 3,382,000

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Виктория
  • Номинал 6 пенсов
  • Год 1872
  • Правитель Виктория (Королева Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (20)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 6 пенсов 1872 года. Это серебряная монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 1159 проданному на аукционе Spink UK за 420 GBP. Торги состоялись 22 июня 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 6 пенсов 1872 на аукционе Pesek Auctions - February 25, 2024
Великобритания 6 пенсов 1872 на аукционе Pesek Auctions - February 25, 2024
Продавец Pesek Auctions
Дата 25 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
24 $
Цена в валюте аукциона 22 EUR
Великобритания 6 пенсов 1872 на аукционе Spink - June 27, 2022
Продавец Spink
Дата 27 июня 2022
Сохранность VF
Цена
55 $
Цена в валюте аукциона 45 GBP
Великобритания 6 пенсов 1872 на аукционе Heritage - April 29, 2021
Великобритания 6 пенсов 1872 на аукционе Heritage - April 29, 2021
Продавец Heritage
Дата 29 апреля 2021
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 6 пенсов 1872 на аукционе DNW - March 10, 2021
Продавец DNW
Дата 10 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1872 на аукционе London Coins - December 6, 2020
Продавец London Coins
Дата 6 декабря 2020
Сохранность VG
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1872 на аукционе DNW - December 2, 2020
Продавец DNW
Дата 2 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1872 на аукционе Coinhouse - March 29, 2020
Продавец Coinhouse
Дата 29 марта 2020
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1872 на аукционе Davissons Ltd. - October 17, 2018
Продавец Davissons Ltd.
Дата 17 октября 2018
Сохранность UNC
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1872 на аукционе DNW - March 14, 2018
Продавец DNW
Дата 14 марта 2018
Сохранность UNC
Цена
******
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Великобритания 6 пенсов 1872 на аукционе Coinhouse - October 21, 2017
Великобритания 6 пенсов 1872 на аукционе Coinhouse - October 21, 2017
Продавец Coinhouse
Дата 21 октября 2017
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1872 на аукционе Numisor - November 15, 2016
Продавец Numisor
Дата 15 ноября 2016
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1872 на аукционе Heritage - May 22, 2016
Великобритания 6 пенсов 1872 на аукционе Heritage - May 22, 2016
Продавец Heritage
Дата 22 мая 2016
Сохранность MS66 PCGS
Цена
******
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Великобритания 6 пенсов 1872 на аукционе Heritage - February 28, 2016
Великобритания 6 пенсов 1872 на аукционе Heritage - February 28, 2016
Продавец Heritage
Дата 28 февраля 2016
Сохранность MS66 PCGS
Цена
******
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Великобритания 6 пенсов 1872 на аукционе DNW - September 18, 2015
Продавец DNW
Дата 18 сентября 2015
Сохранность UNC
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1872 на аукционе Heritage - March 29, 2015
Великобритания 6 пенсов 1872 на аукционе Heritage - March 29, 2015
Продавец Heritage
Дата 29 марта 2015
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1872 на аукционе Heritage - January 21, 2014
Великобритания 6 пенсов 1872 на аукционе Heritage - January 21, 2014
Продавец Heritage
Дата 21 января 2014
Сохранность MS66 PCGS
Цена
******
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Великобритания 6 пенсов 1872 на аукционе Heritage - January 16, 2013
Великобритания 6 пенсов 1872 на аукционе Heritage - January 16, 2013
Продавец Heritage
Дата 16 января 2013
Сохранность MS65 PCGS
Цена
******
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Великобритания 6 пенсов 1872 на аукционе Goldberg - June 1, 2005
Великобритания 6 пенсов 1872 на аукционе Goldberg - June 1, 2005
Продавец Goldberg
Дата 1 июня 2005
Сохранность MS65 NGC
Цена
******
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Великобритания 6 пенсов 1872 на аукционе Goldberg - June 1, 2005
Великобритания 6 пенсов 1872 на аукционе Goldberg - June 1, 2005
Продавец Goldberg
Дата 1 июня 2005
Сохранность MS65 NGC
Цена
******
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Великобритания 6 пенсов 1872 на аукционе CNG - May 11, 2005
Продавец CNG
Дата 11 мая 2005
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 6 пенсов 1872 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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