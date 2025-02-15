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Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

Пенни 1872 года "Тип 1838-1887" (Великобритания, Виктория)

Аверс монеты - Пенни 1872 года "Тип 1838-1887" - цена серебряной монеты - Великобритания, Виктория Реверс монеты - Пенни 1872 года "Тип 1838-1887" - цена серебряной монеты - Великобритания, Виктория

Фотография: Numismática Leilões

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 0,47 гр
  • Чистого серебра (0,014 oz) 0,4347 гр
  • Диаметр 11 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж BU 8,956

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Виктория
  • Номинал Пенни
  • Год 1872
  • Правитель Виктория (Королева Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты Пенни 1872 года. Это серебряная монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 2046 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 15 EUR. Торги состоялись 12 февраля 2020.

Сохранность
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  • Numismática Leilões (1)
Великобритания Пенни 1872 на аукционе Numismática Leilões - July 22, 2022
Продавец Numismática Leilões
Дата 22 июля 2022
Сохранность XF
Цена
10 $
Цена в валюте аукциона 10 EUR
Великобритания Пенни 1872 на аукционе Aureo & Calicó - February 12, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 12 февраля 2020
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

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