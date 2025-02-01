Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936
Фартинг 1872 года (Великобритания, Виктория)
Техническая информация
- Металл Бронза
- Вес 2,8 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 2,150,000
Описание
- Страна Великобритания
- Период Виктория
- Номинал Фартинг
- Год 1872
- Правитель Виктория (Королева Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты Фартинг 1872 года. Это бронзовая монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 115 проданному на аукционе Davissons Ltd. за 160 USD. Торги состоялись 21 июля 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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