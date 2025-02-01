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Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

Фартинг 1872 года (Великобритания, Виктория)

Аверс монеты - Фартинг 1872 года - цена монеты - Великобритания, Виктория Реверс монеты - Фартинг 1872 года - цена монеты - Великобритания, Виктория

Фотография: Davissons Ltd.

Техническая информация

  • Металл Бронза
  • Вес 2,8 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 2,150,000

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Виктория
  • Номинал Фартинг
  • Год 1872
  • Правитель Виктория (Королева Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты Фартинг 1872 года. Это бронзовая монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 115 проданному на аукционе Davissons Ltd. за 160 USD. Торги состоялись 21 июля 2021.

Сохранность
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Великобритания Фартинг 1872 на аукционе Russiancoin - August 22, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 22 августа 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Великобритания Фартинг 1872 на аукционе Russiancoin - July 11, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 11 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Великобритания Фартинг 1872 на аукционе Russiancoin - May 30, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 30 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Великобритания Фартинг 1872 на аукционе Davissons Ltd. - July 21, 2021
Продавец Davissons Ltd.
Дата 21 июля 2021
Сохранность UNC
Цена
160 $
Цена в валюте аукциона 160 USD
Великобритания Фартинг 1872 на аукционе Heritage - August 16, 2010
Великобритания Фартинг 1872 на аукционе Heritage - August 16, 2010
Продавец Heritage
Дата 16 августа 2010
Сохранность MS65 PCGS
Цена
138 $
Цена в валюте аукциона 138 USD

Где продать?

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