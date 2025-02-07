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Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

3 пенса 1869 года (Великобритания, Виктория)

Аверс монеты - 3 пенса 1869 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Виктория Реверс монеты - 3 пенса 1869 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Виктория

Фотография: CoinsNB

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 1,41 гр
  • Чистого серебра (0,0419 oz) 1,3042 гр
  • Диаметр 16 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж BU 4,488

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Виктория
  • Номинал 3 пенса
  • Год 1869
  • Правитель Виктория (Королева Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (14)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 3 пенса 1869 года. Это серебряная монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 493 проданному на аукционе Dix Noonan Webb за 420 GBP. Торги состоялись 10 марта 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 3 пенса 1869 на аукционе CoinsNB - March 23, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 23 марта 2024
Сохранность AU
Цена
60 $
Цена в валюте аукциона 55 EUR
Великобритания 3 пенса 1869 на аукционе Heritage Eur - November 17, 2023
Продавец Heritage Eur
Дата 17 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
65 $
Цена в валюте аукциона 60 EUR
Великобритания 3 пенса 1869 на аукционе Stack's - September 14, 2023
Великобритания 3 пенса 1869 на аукционе Stack's - September 14, 2023
Продавец Stack's
Дата 14 сентября 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Великобритания 3 пенса 1869 на аукционе London Coins - December 4, 2022
Продавец London Coins
Дата 4 декабря 2022
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Великобритания 3 пенса 1869 на аукционе St James’s - May 20, 2021
Продавец St James’s
Дата 20 мая 2021
Сохранность UNC
Цена
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Великобритания 3 пенса 1869 на аукционе DNW - September 19, 2019
Продавец DNW
Дата 19 сентября 2019
Сохранность AU
Цена
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Великобритания 3 пенса 1869 на аукционе DNW - September 19, 2019
Продавец DNW
Дата 19 сентября 2019
Сохранность XF
Цена
Великобритания 3 пенса 1869 на аукционе Heritage - June 28, 2015
Великобритания 3 пенса 1869 на аукционе Heritage - June 28, 2015
Продавец Heritage
Дата 28 июня 2015
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Великобритания 3 пенса 1869 на аукционе Heritage - April 14, 2015
Великобритания 3 пенса 1869 на аукционе Heritage - April 14, 2015
Продавец Heritage
Дата 14 апреля 2015
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Великобритания 3 пенса 1869 на аукционе Spink - September 26, 2006
Продавец Spink
Дата 26 сентября 2006
Сохранность UNC
Цена
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Великобритания 3 пенса 1869 на аукционе Goldberg - June 1, 2005
Великобритания 3 пенса 1869 на аукционе Goldberg - June 1, 2005
Продавец Goldberg
Дата 1 июня 2005
Сохранность MS63 NGC
Цена
Великобритания 3 пенса 1869 на аукционе Heritage - January 10, 2005
Великобритания 3 пенса 1869 на аукционе Heritage - January 10, 2005
Продавец Heritage
Дата 10 января 2005
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 3 пенса 1869 на аукционе Heritage - January 10, 2005
Великобритания 3 пенса 1869 на аукционе Heritage - January 10, 2005
Продавец Heritage
Дата 10 января 2005
Сохранность MS65 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 3 пенса 1869 на аукционе Heritage - September 10, 2004
Великобритания 3 пенса 1869 на аукционе Heritage - September 10, 2004
Продавец Heritage
Дата 10 сентября 2004
Сохранность AU
Цена
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