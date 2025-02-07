Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936
3 пенса 1869 года (Великобритания, Виктория)
Фотография: CoinsNB
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 1,41 гр
- Чистого серебра (0,0419 oz) 1,3042 гр
- Диаметр 16 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж BU 4,488
Описание
- Страна Великобритания
- Период Виктория
- Номинал 3 пенса
- Год 1869
- Правитель Виктория (Королева Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (14)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 3 пенса 1869 года. Это серебряная монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 493 проданному на аукционе Dix Noonan Webb за 420 GBP. Торги состоялись 10 марта 2021.
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Продавец Stack's
Дата 14 сентября 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец London Coins
Дата 4 декабря 2022
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 28 июня 2015
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 14 апреля 2015
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Продавец Heritage
Дата 10 января 2005
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 10 января 2005
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Где продать?
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