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Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

Монеты Великобритании 1869 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
Соверен 1869 WW Герб
Средняя цена 750 $
Продажи
3 527
Аверс
Реверс
1/2 соверена 1869
Средняя цена 540 $
Продажи
0 66

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
Флорин (2 шиллинга) 1869 WW Готическая
Средняя цена 1100 $
Продажи
0 39
Аверс
Реверс
1 шиллинг 1869
Средняя цена 260 $
Продажи
0 30
Аверс
Реверс
6 пенсов 1869
Средняя цена 330 $
Продажи
0 16
Аверс
Реверс
4 пенса (1 Грот) 1869
Средняя цена 95 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
3 пенса 1869
Средняя цена 160 $
Продажи
0 14
Аверс
Реверс
2 пенса 1869
Средняя цена 10 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
Пенни 1869
Средняя цена 55 $
Продажи
0 2

Медные монеты

Аверс
Реверс
Пенни 1869
Средняя цена 700 $
Продажи
1 75
Аверс
Реверс
1/2 пенни 1869
Средняя цена 600 $
Продажи
0 25
Аверс
Реверс
Фартинг 1869
Средняя цена 130 $
Продажи
0 33
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