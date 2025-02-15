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Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

Фартинг 1869 года (Великобритания, Виктория)

Аверс монеты - Фартинг 1869 года - цена монеты - Великобритания, Виктория Реверс монеты - Фартинг 1869 года - цена монеты - Великобритания, Виктория

Фотография: Dix Noonan Webb

Техническая информация

  • Металл Бронза
  • Вес 2,8 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 3,226,000

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Виктория
  • Номинал Фартинг
  • Год 1869
  • Правитель Виктория (Королева Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (33)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты Фартинг 1869 года. Это бронзовая монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 22678 проданному на аукционе Heritage Auctions за 633 USD. Торги состоялись 12 августа 2010.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания Фартинг 1869 на аукционе BAC - December 10, 2024
Продавец BAC
Дата 10 декабря 2024
Сохранность AU
Цена
Великобритания Фартинг 1869 на аукционе Russiancoin - August 22, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 22 августа 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Великобритания Фартинг 1869 на аукционе Russiancoin - July 11, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 11 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Великобритания Фартинг 1869 на аукционе BAC - June 25, 2024
Продавец BAC
Дата 25 июня 2024
Сохранность AU
Цена
Великобритания Фартинг 1869 на аукционе Russiancoin - May 30, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 30 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Великобритания Фартинг 1869 на аукционе BAC - January 23, 2024
Продавец BAC
Дата 23 января 2024
Сохранность AU
Цена
Великобритания Фартинг 1869 на аукционе BAC - September 20, 2023
Продавец BAC
Дата 20 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
Великобритания Фартинг 1869 на аукционе BAC - March 29, 2023
Продавец BAC
Дата 29 марта 2023
Сохранность AU
Цена
Великобритания Фартинг 1869 на аукционе Stephen Album - November 8, 2022
Продавец Stephen Album
Дата 8 ноября 2022
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
130 $
Цена в валюте аукциона 130 USD
Великобритания Фартинг 1869 на аукционе BAC - October 5, 2022
Продавец BAC
Дата 5 октября 2022
Сохранность AU
Цена
Великобритания Фартинг 1869 на аукционе BAC - May 11, 2022
Продавец BAC
Дата 11 мая 2022
Сохранность AU
Цена
Великобритания Фартинг 1869 на аукционе BAC - December 15, 2021
Продавец BAC
Дата 15 декабря 2021
Сохранность AU
Цена
Великобритания Фартинг 1869 на аукционе DNW - October 12, 2021
Продавец DNW
Дата 12 октября 2021
Сохранность UNC
Цена
163 $
Цена в валюте аукциона 120 GBP
Великобритания Фартинг 1869 на аукционе BAC - June 16, 2021
Продавец BAC
Дата 16 июня 2021
Сохранность AU
Цена
Великобритания Фартинг 1869 на аукционе AB Philea & Myntkompaniet - May 8, 2021
Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 8 мая 2021
Сохранность XF
Цена
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Великобритания Фартинг 1869 на аукционе BAC - December 16, 2020
Продавец BAC
Дата 16 декабря 2020
Сохранность AU
Цена
Великобритания Фартинг 1869 на аукционе AB Philea & Myntkompaniet - November 14, 2020
Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 14 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
Великобритания Фартинг 1869 на аукционе Goldberg - September 16, 2020
Великобритания Фартинг 1869 на аукционе Goldberg - September 16, 2020
Продавец Goldberg
Дата 16 сентября 2020
Сохранность MS65 BN PCGS
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Фартинг 1869 на аукционе AB Philea & Myntkompaniet - August 1, 2020
Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 1 августа 2020
Сохранность XF
Цена
Великобритания Фартинг 1869 на аукционе BAC - May 28, 2020
Продавец BAC
Дата 28 мая 2020
Сохранность AU
Цена
Великобритания Фартинг 1869 на аукционе BAC - October 31, 2019
Продавец BAC
Дата 31 октября 2019
Сохранность AU
Цена

Где продать?

Для продажи Фартинг 1869 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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