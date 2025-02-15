Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936
Фартинг 1869 года (Великобритания, Виктория)
Фотография: Dix Noonan Webb
Техническая информация
- Металл Бронза
- Вес 2,8 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 3,226,000
Описание
- Страна Великобритания
- Период Виктория
- Номинал Фартинг
- Год 1869
- Правитель Виктория (Королева Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (33)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты Фартинг 1869 года. Это бронзовая монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 22678 проданному на аукционе Heritage Auctions за 633 USD. Торги состоялись 12 августа 2010.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Stephen Album
Дата 8 ноября 2022
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
130 $
Цена в валюте аукциона 130 USD
Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 8 мая 2021
Сохранность XF
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Goldberg
Дата 16 сентября 2020
Сохранность MS65 BN PCGS
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
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