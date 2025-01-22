Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952
4 пенса (1 Грот) 1869 года (Великобритания, Виктория)
Фотография: Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 1,89 гр
- Чистого серебра (0,0562 oz) 1,7483 гр
- Диаметр 17,6 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж BU 4,158
Описание
- Страна Великобритания
- Период Виктория
- Номинал 4 пенса (1 Грот)
- Год 1869
- Правитель Виктория (Королева Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 4 пенса (1 Грот) 1869 года. Это серебряная монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 1338 проданному на аукционе Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH за 90 EUR. Торги состоялись 9 декабря 2024.
Сохранность
- Все фирмы
- Emporium Hamburg (1)
Где продать?
Для продажи 4 пенса (1 Грот) 1869 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск