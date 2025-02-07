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Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

2 пенса 1869 года (Великобритания, Виктория)

Аверс монеты - 2 пенса 1869 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Виктория Реверс монеты - 2 пенса 1869 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Виктория

Фотография: Macho & Chlapovič

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 0,9 гр
  • Чистого серебра (0,0268 oz) 0,8325 гр
  • Диаметр 13,4 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж BU 4,752

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Виктория
  • Номинал 2 пенса
  • Год 1869
  • Правитель Виктория (Королева Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 2 пенса 1869 года. Это серебряная монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 2046 проданному на аукционе Macho & Chlapovič за 24 EUR. Торги состоялись 17 октября 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 2 пенса 1869 на аукционе Александр - June 8, 2023
Великобритания 2 пенса 1869 на аукционе Александр - June 8, 2023
Продавец Александр
Дата 8 июня 2023
Сохранность AU55 RNGA
Цена
Великобритания 2 пенса 1869 на аукционе Русское Наследие - May 14, 2023
Великобритания 2 пенса 1869 на аукционе Русское Наследие - May 14, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 14 мая 2023
Сохранность AU55 RNGA
Цена
Великобритания 2 пенса 1869 на аукционе Macho & Chlapovič - October 19, 2022
Продавец Macho & Chlapovič
Дата 19 октября 2022
Сохранность XF
Цена
24 $
Цена в валюте аукциона 24 EUR

Где продать?

Для продажи 2 пенса 1869 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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