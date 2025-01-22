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Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

Пенни 1869 года "Тип 1860-1894" (Великобритания, Виктория)

Аверс монеты - Пенни 1869 года "Тип 1860-1894" - цена монеты - Великобритания, Виктория Реверс монеты - Пенни 1869 года "Тип 1860-1894" - цена монеты - Великобритания, Виктория

Фотография: Dix Noonan Webb

Техническая информация

  • Металл Бронза
  • Вес 9,4 гр
  • Диаметр 30,7 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 2,580,000

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Виктория
  • Номинал Пенни
  • Год 1869
  • Правитель Виктория (Королева Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (74)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты Пенни 1869 года. Это бронзовая монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 31739 проданному на аукционе Heritage Auctions за 11400 USD. Торги состоялись 6 сентября 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания Пенни 1869 на аукционе Pesek Auctions - February 25, 2024
Великобритания Пенни 1869 на аукционе Pesek Auctions - February 25, 2024
Продавец Pesek Auctions
Дата 25 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
35 $
Цена в валюте аукциона 32 EUR
Великобритания Пенни 1869 на аукционе Spink - December 13, 2023
Продавец Spink
Дата 13 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
691 $
Цена в валюте аукциона 550 GBP
Великобритания Пенни 1869 на аукционе NOONANS - November 15, 2023
Продавец NOONANS
Дата 15 ноября 2023
Сохранность F
Цена
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Великобритания Пенни 1869 на аукционе Heritage - October 23, 2023
Продавец Heritage
Дата 23 октября 2023
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Великобритания Пенни 1869 на аукционе NOONANS - October 3, 2023
Продавец NOONANS
Дата 3 октября 2023
Сохранность F
Цена
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Великобритания Пенни 1869 на аукционе NOONANS - April 5, 2023
Продавец NOONANS
Дата 5 апреля 2023
Сохранность F
Цена
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Великобритания Пенни 1869 на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - November 8, 2022
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 8 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
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Великобритания Пенни 1869 на аукционе NOONANS - September 29, 2022
Продавец NOONANS
Дата 29 сентября 2022
Сохранность F
Цена
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Великобритания Пенни 1869 на аукционе DNW - February 2, 2022
Продавец DNW
Дата 2 февраля 2022
Сохранность F
Цена
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Великобритания Пенни 1869 на аукционе Spink - January 28, 2022
Продавец Spink
Дата 28 января 2022
Сохранность XF40 ANACS
Цена
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Великобритания Пенни 1869 на аукционе Spink - November 18, 2021
Продавец Spink
Дата 18 ноября 2021
Сохранность F
Цена
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Великобритания Пенни 1869 на аукционе Spink - November 18, 2021
Продавец Spink
Дата 18 ноября 2021
Сохранность PO
Цена
Великобритания Пенни 1869 на аукционе Spink - November 18, 2021
Продавец Spink
Дата 18 ноября 2021
Сохранность F
Цена
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Великобритания Пенни 1869 на аукционе DNW - October 12, 2021
Продавец DNW
Дата 12 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Великобритания Пенни 1869 на аукционе DNW - July 7, 2021
Продавец DNW
Дата 7 июля 2021
Сохранность XF
Цена
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Великобритания Пенни 1869 на аукционе Spink - February 24, 2021
Великобритания Пенни 1869 на аукционе Spink - February 24, 2021
Продавец Spink
Дата 24 февраля 2021
Сохранность UNC
Цена
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Великобритания Пенни 1869 на аукционе DNW - December 2, 2020
Продавец DNW
Дата 2 декабря 2020
Сохранность F
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Великобритания Пенни 1869 на аукционе Heritage Eur - November 20, 2020
Продавец Heritage Eur
Дата 20 ноября 2020
Сохранность F
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Великобритания Пенни 1869 на аукционе Noble Numismatics Pty Ltd - July 30, 2020
Продавец Noble Numismatics Pty Ltd
Дата 30 июля 2020
Сохранность VF
Цена
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Великобритания Пенни 1869 на аукционе DNW - March 10, 2020
Продавец DNW
Дата 10 марта 2020
Сохранность F
Цена
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Великобритания Пенни 1869 на аукционе DNW - February 13, 2020
Продавец DNW
Дата 13 февраля 2020
Сохранность F
Цена
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Дата 19 января 2025
Сохранность MS63 BN NGC
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Где продать?

Для продажи Пенни 1869 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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