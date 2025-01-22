Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936
Пенни 1869 года "Тип 1860-1894" (Великобритания, Виктория)
Фотография: Dix Noonan Webb
Техническая информация
- Металл Бронза
- Вес 9,4 гр
- Диаметр 30,7 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 2,580,000
Описание
- Страна Великобритания
- Период Виктория
- Номинал Пенни
- Год 1869
- Правитель Виктория (Королева Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (74)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты Пенни 1869 года. Это бронзовая монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 31739 проданному на аукционе Heritage Auctions за 11400 USD. Торги состоялись 6 сентября 2018.
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Продавец Heritage
Дата 23 октября 2023
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 8 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Spink
Дата 28 января 2022
Сохранность XF40 ANACS
Цена
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Продавец Noble Numismatics Pty Ltd
Дата 30 июля 2020
Сохранность VF
Цена
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