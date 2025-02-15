Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952
1/2 соверена 1869 года (Великобритания, Виктория)
Фотография: The Coin Cabinet
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 3,99 гр
- Чистого золота (0,1176 oz) 3,6588 гр
- Диаметр 19 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 1,862,000
Описание
- Страна Великобритания
- Период Виктория
- Номинал 1/2 соверена
- Год 1869
- Правитель Виктория (Королева Великобритании)
- Монетный двор Королевский монетный двор
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (66)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 соверена 1869 года. Это золотая монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 870 проданному на аукционе SINCONA AG за 10000 CHF. Торги состоялись 21 ноября 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Artemide Aste (1)
- Baldwin's of St. James's (1)
- Bruun Rasmussen (1)
- Chaponnière (2)
- Coin Cabinet (12)
- DNW (5)
- Filatelie Klim (1)
- Goldberg (2)
- Heritage (11)
- Heritage Eur (1)
- HERVERA (1)
- Höhn (1)
- Katz (1)
- Künker (2)
- London Coins (4)
- NOONANS (3)
- Numis.be (1)
- Rhenumis (1)
- SINCONA (3)
- Soler y Llach (1)
- Spink (4)
- Stack's (4)
- V. GADOURY (1)
- WAG (2)
Продавец Coin Cabinet
Дата 6 августа 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Coin Cabinet
Дата 6 августа 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Coin Cabinet
Дата 31 октября 2023
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Coin Cabinet
Дата 19 сентября 2023
Сохранность F
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Stack's
Дата 24 августа 2023
Сохранность AU55 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Coin Cabinet
Дата 25 апреля 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Bruun Rasmussen
Дата 16 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Stack's
Дата 15 января 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
123 ... 4
Где продать?
Для продажи 1/2 соверена 1869 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск