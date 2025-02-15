flag
Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952

1/2 соверена 1869 года (Великобритания, Виктория)

Аверс монеты - 1/2 соверена 1869 года - цена золотой монеты - Великобритания, Виктория Реверс монеты - 1/2 соверена 1869 года - цена золотой монеты - Великобритания, Виктория

Фотография: The Coin Cabinet

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 3,99 гр
  • Чистого золота (0,1176 oz) 3,6588 гр
  • Диаметр 19 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 1,862,000

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Виктория
  • Номинал 1/2 соверена
  • Год 1869
  • Правитель Виктория (Королева Великобритании)
  • Монетный двор Королевский монетный двор
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (66)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 соверена 1869 года. Это золотая монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 870 проданному на аукционе SINCONA AG за 10000 CHF. Торги состоялись 21 ноября 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Artemide Aste (1)
  • Baldwin's of St. James's (1)
  • Bruun Rasmussen (1)
  • Chaponnière (2)
  • Coin Cabinet (12)
  • DNW (5)
  • Filatelie Klim (1)
  • Goldberg (2)
  • Heritage (11)
  • Heritage Eur (1)
  • HERVERA (1)
  • Höhn (1)
  • Katz (1)
  • Künker (2)
  • London Coins (4)
  • NOONANS (3)
  • Numis.be (1)
  • Rhenumis (1)
  • SINCONA (3)
  • Soler y Llach (1)
  • Spink (4)
  • Stack's (4)
  • V. GADOURY (1)
  • WAG (2)
Великобритания 1/2 соверена 1869 на аукционе Rhenumis - January 14, 2025
Продавец Rhenumis
Дата 14 января 2025
Сохранность VF
Цена
308 $
Цена в валюте аукциона 300 EUR
Великобритания 1/2 соверена 1869 на аукционе London Coins - December 1, 2024
Продавец London Coins
Дата 1 декабря 2024
Сохранность XF
Цена
Великобритания 1/2 соверена 1869 на аукционе London Coins - December 1, 2024
Продавец London Coins
Дата 1 декабря 2024
Сохранность VF
Цена
280 $
Цена в валюте аукциона 220 GBP
Великобритания 1/2 соверена 1869 на аукционе London Coins - December 1, 2024
Продавец London Coins
Дата 1 декабря 2024
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 соверена 1869 на аукционе Coin Cabinet - August 6, 2024
Продавец Coin Cabinet
Дата 6 августа 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 соверена 1869 на аукционе Coin Cabinet - August 6, 2024
Продавец Coin Cabinet
Дата 6 августа 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 соверена 1869 на аукционе Höhn - June 16, 2024
Продавец Höhn
Дата 16 июня 2024
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 соверена 1869 на аукционе Heritage - May 10, 2024
Продавец Heritage
Дата 10 мая 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 соверена 1869 на аукционе Künker - February 29, 2024
Продавец Künker
Дата 29 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 соверена 1869 на аукционе NOONANS - November 15, 2023
Продавец NOONANS
Дата 15 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 соверена 1869 на аукционе Coin Cabinet - October 31, 2023
Продавец Coin Cabinet
Дата 31 октября 2023
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 соверена 1869 на аукционе NOONANS - September 20, 2023
Продавец NOONANS
Дата 20 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 соверена 1869 на аукционе Coin Cabinet - September 19, 2023
Продавец Coin Cabinet
Дата 19 сентября 2023
Сохранность F
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 соверена 1869 на аукционе Stack's - August 24, 2023
Великобритания 1/2 соверена 1869 на аукционе Stack's - August 24, 2023
Продавец Stack's
Дата 24 августа 2023
Сохранность AU55 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 соверена 1869 на аукционе Coin Cabinet - April 25, 2023
Продавец Coin Cabinet
Дата 25 апреля 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 соверена 1869 на аукционе Bruun Rasmussen - April 16, 2023
Продавец Bruun Rasmussen
Дата 16 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 соверена 1869 на аукционе Spink - April 3, 2023
Продавец Spink
Дата 3 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 соверена 1869 на аукционе Stack's - January 15, 2023
Великобритания 1/2 соверена 1869 на аукционе Stack's - January 15, 2023
Продавец Stack's
Дата 15 января 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 соверена 1869 на аукционе NOONANS - July 14, 2022
Продавец NOONANS
Дата 14 июля 2022
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 соверена 1869 на аукционе London Coins - June 5, 2022
Продавец London Coins
Дата 5 июня 2022
Сохранность F
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 соверена 1869 на аукционе SINCONA - May 16, 2022
Продавец SINCONA
Дата 16 мая 2022
Сохранность PF63 CAMEO NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно

Где продать?

Для продажи 1/2 соверена 1869 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 466
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Великобритании Каталог монет Виктории Монеты Великобритании 1869 года Все британские монеты британские золотые монеты британские монеты номиналом 1/2 соверена Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Roccaro Collezioni
Аукцион 15 февр. 2025
Top lot
Top lot
MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Аукцион 28 янв. 2025
Top lot
Top lot
MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Аукцион 28 янв. 2025
Категория
Год
Поиск

Открыто по подписке

Открыть