flag
Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

6 пенсов 1869 года (Великобритания, Виктория)

Аверс монеты - 6 пенсов 1869 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Виктория Реверс монеты - 6 пенсов 1869 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Виктория

Фотография: Spink UK

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 2,8 гр
  • Чистого серебра (0,0833 oz) 2,59 гр
  • Диаметр 19 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 388,000

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Виктория
  • Номинал 6 пенсов
  • Год 1869
  • Правитель Виктория (Королева Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (16)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 6 пенсов 1869 года. Это серебряная монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 471 проданному на аукционе Dix Noonan Webb за 750 GBP. Торги состоялись 10 марта 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Davissons Ltd. (1)
  • DNW (4)
  • Heritage (1)
  • Katz (1)
  • London Coins (4)
  • Monedalia.es (1)
  • Schulman (1)
  • Sovereign Rarities (2)
  • Spink (1)
Великобритания 6 пенсов 1869 на аукционе Sovereign Rarities - November 19, 2024
Продавец Sovereign Rarities
Дата 19 ноября 2024
Сохранность UNC
Цена
Великобритания 6 пенсов 1869 на аукционе Sovereign Rarities - September 24, 2024
Продавец Sovereign Rarities
Дата 24 сентября 2024
Сохранность XF
Цена
Великобритания 6 пенсов 1869 на аукционе Katz - July 28, 2022
Продавец Katz
Дата 28 июля 2022
Сохранность XF
Цена
124 $
Цена в валюте аукциона 121 EUR
Великобритания 6 пенсов 1869 на аукционе Spink - June 27, 2022
Продавец Spink
Дата 27 июня 2022
Сохранность VF
Цена
221 $
Цена в валюте аукциона 180 GBP
Великобритания 6 пенсов 1869 на аукционе London Coins - December 5, 2021
Продавец London Coins
Дата 5 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 6 пенсов 1869 на аукционе Monedalia.es - November 30, 2021
Продавец Monedalia.es
Дата 30 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 6 пенсов 1869 на аукционе DNW - March 10, 2021
Продавец DNW
Дата 10 марта 2021
Сохранность XF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 6 пенсов 1869 на аукционе London Coins - December 6, 2020
Продавец London Coins
Дата 6 декабря 2020
Сохранность F
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 6 пенсов 1869 на аукционе London Coins - December 2, 2019
Продавец London Coins
Дата 2 декабря 2019
Сохранность UNC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 6 пенсов 1869 на аукционе London Coins - March 3, 2019
Продавец London Coins
Дата 3 марта 2019
Сохранность UNC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 6 пенсов 1869 на аукционе DNW - November 14, 2018
Продавец DNW
Дата 14 ноября 2018
Сохранность AU
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 6 пенсов 1869 на аукционе Davissons Ltd. - October 17, 2018
Продавец Davissons Ltd.
Дата 17 октября 2018
Сохранность UNC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 6 пенсов 1869 на аукционе DNW - December 14, 2017
Продавец DNW
Дата 14 декабря 2017
Сохранность MS62 PCGS
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 6 пенсов 1869 на аукционе DNW - June 9, 2016
Продавец DNW
Дата 9 июня 2016
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 6 пенсов 1869 на аукционе Heritage - February 28, 2016
Великобритания 6 пенсов 1869 на аукционе Heritage - February 28, 2016
Продавец Heritage
Дата 28 февраля 2016
Сохранность MS62 PCGS
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 6 пенсов 1869 на аукционе Schulman - March 22, 2014
Продавец Schulman
Дата 22 марта 2014
Сохранность UNC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно

Где продать?

Для продажи 6 пенсов 1869 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 466
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Великобритании Каталог монет Виктории Монеты Великобритании 1869 года Все британские монеты британские серебряные монеты британские монеты номиналом 6 пенсов Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
H.D. Rauch
Аукцион 7 февр. 2025
Top lot
Top lot
Artemide Aste s.r.l.
Аукцион 1 февр. 2025
Категория
Год
Поиск

Открыто по подписке

Открыть