Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936
6 пенсов 1869 года (Великобритания, Виктория)
Фотография: Spink UK
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 2,8 гр
- Чистого серебра (0,0833 oz) 2,59 гр
- Диаметр 19 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 388,000
Описание
- Страна Великобритания
- Период Виктория
- Номинал 6 пенсов
- Год 1869
- Правитель Виктория (Королева Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (16)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 6 пенсов 1869 года. Это серебряная монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 471 проданному на аукционе Dix Noonan Webb за 750 GBP. Торги состоялись 10 марта 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец London Coins
Дата 5 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец London Coins
Дата 2 декабря 2019
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Davissons Ltd.
Дата 17 октября 2018
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 28 февраля 2016
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Где продать?
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