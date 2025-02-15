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Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

Пенни 1869 года "Тип 1838-1887" (Великобритания, Виктория)

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Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 0,47 гр
  • Чистого серебра (0,014 oz) 0,4347 гр
  • Диаметр 11 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж BU 8,896

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Виктория
  • Номинал Пенни
  • Год 1869
  • Правитель Виктория (Королева Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты Пенни 1869 года. Это серебряная монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 64404 проданному на аукционе Heritage Auctions за 228 USD. Торги состоялись 22 февраля 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания Пенни 1869 на аукционе Katz - May 29, 2016
Продавец Katz
Дата 29 мая 2016
Сохранность UNC
Цена
32 $
Цена в валюте аукциона 29 EUR
Великобритания Пенни 1869 на аукционе Heritage - December 14, 2010
Великобритания Пенни 1869 на аукционе Heritage - December 14, 2010
Продавец Heritage
Дата 14 декабря 2010
Сохранность MS66 NGC
Цена
******
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Где продать?

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