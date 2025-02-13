flag
Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952

3 пенса 1898 года TB (Великобритания, Виктория)

Аверс монеты - 3 пенса 1898 года TB - цена серебряной монеты - Великобритания, Виктория Реверс монеты - 3 пенса 1898 года TB - цена серебряной монеты - Великобритания, Виктория

Фотография: Katz Auction

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 1,41 гр
  • Чистого серебра (0,0419 oz) 1,3042 гр
  • Диаметр 16 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 4,576,000
  • Тираж BU 8,976

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Виктория
  • Номинал 3 пенса
  • Год 1898
  • Правитель Виктория (Королева Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 3 пенса 1898 года со знаком TB. Это серебряная монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 22798 проданному на аукционе Heritage Auctions за 345 USD. Торги состоялись 12 августа 2010.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • CoinsNB (2)
  • Heritage (2)
  • Katz (1)
  • London Coins (1)
Великобритания 3 пенса 1898 TB на аукционе CoinsNB - March 23, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 23 марта 2024
Сохранность AU
Цена
11 $
Цена в валюте аукциона 10 EUR
Великобритания 3 пенса 1898 TB на аукционе CoinsNB - September 30, 2023
Продавец CoinsNB
Дата 30 сентября 2023
Сохранность UNC PL
Цена
50 $
Цена в валюте аукциона 47 EUR
Великобритания 3 пенса 1898 TB на аукционе Heritage - May 5, 2022
Продавец Heritage
Дата 5 мая 2022
Сохранность MS67 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 3 пенса 1898 TB на аукционе London Coins - September 6, 2020
Продавец London Coins
Дата 6 сентября 2020
Сохранность UNC
Цена
Великобритания 3 пенса 1898 TB на аукционе Katz - December 23, 2018
Продавец Katz
Дата 23 декабря 2018
Сохранность UNC PL
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 3 пенса 1898 TB на аукционе Heritage - August 9, 2012
Великобритания 3 пенса 1898 TB на аукционе Heritage - August 9, 2012
Продавец Heritage
Дата 9 августа 2012
Сохранность AU58 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно

Где продать?

Для продажи 3 пенса 1898 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 466
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Великобритании Каталог монет Виктории Монеты Великобритании 1898 года Все британские монеты британские серебряные монеты британские монеты номиналом 3 пенса Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Auktionen Frühwald
Аукцион 13 февр. 2025
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 22 янв. 2025
Категория
Год
Поиск

Открыто по подписке

Открыть