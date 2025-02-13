Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952
3 пенса 1898 года TB (Великобритания, Виктория)
Фотография: Katz Auction
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 1,41 гр
- Чистого серебра (0,0419 oz) 1,3042 гр
- Диаметр 16 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 4,576,000
- Тираж BU 8,976
Описание
- Страна Великобритания
- Период Виктория
- Номинал 3 пенса
- Год 1898
- Правитель Виктория (Королева Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 3 пенса 1898 года со знаком TB. Это серебряная монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 22798 проданному на аукционе Heritage Auctions за 345 USD. Торги состоялись 12 августа 2010.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- CoinsNB (2)
- Heritage (2)
- Katz (1)
- London Coins (1)
Где продать?
Для продажи 3 пенса 1898 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск