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Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

Монеты Великобритании 1898 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
Соверен 1898 TB
Средняя цена 1100 $
Продажи
2 96
Аверс
Реверс
1/2 соверена 1898 TB Св. Георгий
Средняя цена 500 $
Продажи
1 85

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
1 крона 1898 TB Гурт "LXI"
Средняя цена 440 $
Продажи
0 38
Аверс
Реверс
1 крона 1898 TB Гурт "LXII"
Средняя цена 250 $
Продажи
0 89
Аверс
Реверс
1/2 кроны (Полукрона) 1898 TB
Средняя цена 140 $
Продажи
0 71
Аверс
Реверс
Флорин (2 шиллинга) 1898 TB
Средняя цена 110 $
Продажи
0 30
Аверс
Реверс
1 шиллинг 1898 TB
Средняя цена 75 $
Продажи
1 47
Аверс
Реверс
6 пенсов 1898 TB
Средняя цена 130 $
Продажи
0 26
Аверс
Реверс
4 пенса (1 Грот) 1898 TB
Средняя цена 30 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
3 пенса 1898 TB
Средняя цена 40 $
Продажи
0 6
Аверс
Реверс
2 пенса 1898 TB
Средняя цена 15 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
Пенни 1898 TB
Средняя цена 20 $
Продажи
0 4

Медные монеты

Аверс
Реверс
Пенни 1898 TB
Средняя цена 100 $
Продажи
0 34
Аверс
Реверс
1/2 пенни 1898 TB
Средняя цена 35 $
Продажи
0 6
Аверс
Реверс
Фартинг 1898 TB
Средняя цена 5 $
Продажи
0 7
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