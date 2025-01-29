Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952
Фартинг 1898 года TB (Великобритания, Виктория)
Фотография: Russiancoin
Техническая информация
- Металл Бронза
- Вес 2,8 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 4,010,000
Описание
- Страна Великобритания
- Период Виктория
- Номинал Фартинг
- Год 1898
- Правитель Виктория (Королева Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты Фартинг 1898 года со знаком TB. Это бронзовая монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 937 проданному на аукционе InAsta S.p.A. за 9 EUR. Торги состоялись 21 сентября 2022.
Сохранность
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- Russiancoin (3)
Продавец Russiancoin
Дата 11 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
6 $
Цена в валюте аукциона 550 RUB
Продавец CoinsNB
Дата 23 апреля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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