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Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952

Фартинг 1898 года TB (Великобритания, Виктория)

Аверс монеты - Фартинг 1898 года TB - цена монеты - Великобритания, Виктория Реверс монеты - Фартинг 1898 года TB - цена монеты - Великобритания, Виктория

Фотография: Russiancoin

Техническая информация

  • Металл Бронза
  • Вес 2,8 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 4,010,000

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Виктория
  • Номинал Фартинг
  • Год 1898
  • Правитель Виктория (Королева Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты Фартинг 1898 года со знаком TB. Это бронзовая монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 937 проданному на аукционе InAsta S.p.A. за 9 EUR. Торги состоялись 21 сентября 2022.

Сохранность
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  • CoinsNB (1)
  • InAsta (1)
  • Katz (1)
  • Numismatica Luciani (1)
  • Russiancoin (3)
Великобритания Фартинг 1898 TB на аукционе Russiancoin - October 17, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 17 октября 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Великобритания Фартинг 1898 TB на аукционе Russiancoin - July 11, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 11 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
6 $
Цена в валюте аукциона 550 RUB
Великобритания Фартинг 1898 TB на аукционе Russiancoin - May 30, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 30 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Великобритания Фартинг 1898 TB на аукционе Numismatica Luciani - March 11, 2023
Продавец Numismatica Luciani
Дата 11 марта 2023
Сохранность VF
Цена
Великобритания Фартинг 1898 TB на аукционе InAsta - September 22, 2022
Продавец InAsta
Дата 22 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
9 $
Цена в валюте аукциона 9 EUR
Великобритания Фартинг 1898 TB на аукционе CoinsNB - April 23, 2022
Продавец CoinsNB
Дата 23 апреля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
******
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Великобритания Фартинг 1898 TB на аукционе Katz - December 18, 2016
Продавец Katz
Дата 18 декабря 2016
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?

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