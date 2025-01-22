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Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

Пенни 1898 года TB "Тип 1893-1901" (Великобритания, Виктория)

Аверс монеты - Пенни 1898 года TB "Тип 1893-1901" - цена серебряной монеты - Великобритания, Виктория Реверс монеты - Пенни 1898 года TB "Тип 1893-1901" - цена серебряной монеты - Великобритания, Виктория

Фотография: InAsta S.p.A.

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 0,47 гр
  • Чистого серебра (0,014 oz) 0,4347 гр
  • Диаметр 11 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж PROOF 17,000

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Виктория
  • Номинал Пенни
  • Год 1898
  • Правитель Виктория (Королева Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты Пенни 1898 года со знаком TB. Это серебряная монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 607 проданному на аукционе CoinsNB за 32 EUR. Торги состоялись 4 октября 2024.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Coinhouse (1)
  • CoinsNB (1)
  • InAsta (1)
  • Monedalia.es (1)
Великобритания Пенни 1898 TB на аукционе CoinsNB - October 5, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 5 октября 2024
Сохранность UNC
Цена
35 $
Цена в валюте аукциона 32 EUR
Великобритания Пенни 1898 TB на аукционе Monedalia.es - November 30, 2021
Продавец Monedalia.es
Дата 30 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
17 $
Цена в валюте аукциона 15 EUR
Великобритания Пенни 1898 TB на аукционе InAsta - October 8, 2020
Продавец InAsta
Дата 8 октября 2020
Сохранность UNC
Цена
******
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Великобритания Пенни 1898 TB на аукционе Coinhouse - September 27, 2020
Продавец Coinhouse
Дата 27 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи Пенни 1898 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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